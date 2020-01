Detienen a ex jefe de Drogas Peligrosas, Carlos Kunz y al subcomisario Norberto Valdez

Por orden de la Justicia Federal en la mañana de este jueves se procedió a la detención del ex subjefe de la policía de la provincia y ex jefe del área de Drogas Peligrosas, Carlos Kunz, y al ex subcomisario Norberto Valdez, ambos implicados en una causa de narcotráfico. La medida surge como consecuencia de la investigación por una causa de narcotráfico por lo que esta mañana se ordenó su detención.

Se recuerda que ambos funcionarios policiales quedaron relacionados a la causa luego de que en octubre del año pasado, en un operativo antidrogas, Gendarmería Nacional detuvo al policía retirado Orlando "Chupete" Molina, quien los involucró en el circuito del narcotráfico y aseguró que le brindaban protección a los narcos. De hecho, Molina aportó como pruebas unos audios que fueron incluídos en la causa. El caso tomó relevancia nacional cuando se mencionó el caso en el programa "Odisea Argentina", que se emite por la señal de cable La Nación+.