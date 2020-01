Correo Argentino: “No es novedad y a mi hijo le hicieron lo mismo”

Tras la denuncia formulada ayer contra el Correo Argentino, por el caso de un cobro indebido de una Beca Progresar, salió a la luz lo que sería una nueva irregularidad de la entidad.

El nuevo caso llegó al diario LA UNION por una lectora, que comentó el posteo de la noticia en nuestra red social. En el texto, la madre de quien sería el damnificado indica con franqueza: “No sería novedad que en el Correo hagan eso. Siempre pasa lo mismo y a mi hijo le hicieron lo mismo”.

Nuevo caso

Sobre el detalle de lo sucedido, Carmen Bambicha indicó que el hecho, que afectó a su familia, sucedió el año pasado, cuando su hijo debía pasar a cobrar el pago de las elecciones. Aunque el joven se domicilia en Huillapima, el cobro le salía para ser abonado en la sede de Capital del Correo Argentino.

En ese punto, la madre del joven relató lo sucedido: “Cuando él fue a cobrar le dijeron que no estaba la plata porque ya la habían cobrado. Que fue una persona con el mismo número de DNI y mismo nombre”. Ante este grave hecho que causó no solo sorpresa sino también estupor, Carmen resolvió averiguar lo que había pasado y viajó hasta la ciudad Capital.

En la sede de la entidad, una persona sin identificación fue quien tomó su caso. Ante el pedido de respuestas, estas no fueron sino ambiguas. “Como a mí me llamo mucho la atención la respuesta que le dieron a mi hijo, fui a reclamar. Me salieron con otro verso y ahí sí le pagaron”, comentó a diario LA UNION.

La situación no pasó a mayores en cuanto a la denuncia o exposición policial porque, en este caso, los damnificados resolvieron, al haber “solucionado todo”, no llevar la situación más allá. “No hicimos denuncia porque como fui yo e hice problema y ahí le pagaron sin ningún drama, dejamos las cosas así”.

No obstante, Carmen reconoció que “si yo no reclamaba, alguien se quedaba con la plata de mi hijo”.

El preocupante caso genera un nuevo llamado de atención, mientras se espera el resultado de la auditoría que se anunció desde el Correo Argentino tras el primero de los casos que, por ahora, salió a la luz.