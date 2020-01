Horóscopo del día jueves 23 de enero de 2020

ARIES - Si tu estilo de vida es muy diferente al de los otros, resístete a sentir autoconciencia por ello hoy. Trata de recordar que has elegido la vida que tienes por razones específicas. Incluso si has llegado a un punto en el que estás considerando un cambio, no hay necesidad de sentirte mal, sentir vergüenza o incomodidad acerca de dónde te encuentres ahora. Cada uno tiene que hacer tu camino propio. Si esto se ajusta a la norma, está bien. Si no lo hace, está bien también.

TAURO - Una mayor sensación de determinación podría motivarte hoy. Termina las cosas que no están completas y haz algunos planes para esta noche. No dudes en dedicarte a algo que parezca complicado o demasiado grande. Es probable que seas capaz de manejar casi cualquier cosa y que te sientas muy bien cuando esté terminada. Disfruta de tu día y saca el máximo partido de las oportunidades.

GÉMINIS - ¿Sientes hoy el efecto de la energía? Si este es el caso, siente alegría porque el final del túnel no está tan lejos como parece. Haz todo lo que puedas por hacer las cosas de una en una y haz planes para divertirte un poco esta noche. Reúnete con amigos o disfruta de una película. El ocuparte y entretenerte te ayuda a sentirte mejor. Antes de que te des cuenta, esa cuestión pasará y estarás de vuelta a la normalidad.

CÁNCER - Considera hacer planes para unas vacaciones o una escapada corta. Tener ganas de hacer algo divertido puede hacer que incluso el día más duro sea mucho más fácil de sobrellevar. Te sorprenderá lo mucho que puedes aguantar cuando hay un final a la vista. Tu actitud total puede aligerarse. Así que toma al toro por los cuernos y crea un incentivo para ti. Haz algo especial para recompensar el duro trabajo que haces día tras día.

LEO - No juzgues a alguien por que tiene un estilo de vida diferente al que consideras que está bien. Es probable que te inclines hacia lo tradicional, sin embargo no todo el mundo se siente así en cuanto a las relaciones, trabajo o estilo de vida. Si bien puede parecer imposible de entender e incluso te asuste, trata de no tener demasiada dureza con aquellos a quienes consideras extraños. Sería mejor usar esa energía para mantener la dirección de tu propia vida.

VIRGO - Hoy los amigos que buscan asesoramiento o un hombro sobre el que llorar pueden abundar. Eres una de las mejores personas para darles el apoyo y la atención que necesitan. Sólo asegúrate de no dar tanto a los demás que no quede nada para ti. La verdadera amistad consiste en compartir e intercambiar problemas y ayuda. Agotarte te llevará a un lugar donde no vas a ser de mucha ayuda para nadie.

LIBRA - Un amigo cercano o tu pareja puede darte un regalo. Te va a conmover pero también sentirás incomodidad. Tal vez el regalo es caro o no es algo que realmente te guste. También puedes sentir que esa persona está demasiado ansiosa. El qué hacer en esta situación, por supuesto, depende de ti. Un consejo: no rechaces el regalo a menos que realmente sientas que es totalmente inapropiado. Y definitivamente: ¡no lo devuelvas porque eso es lo que tu madre haría!

ESCORPIÓN - Trabajar dentro de los límites y restricciones podría realmente afectarte hoy. El tuyo es un espíritu independiente y tus mejores logros nacen a menudo de hacer las cosas a tu manera. Sin embargo, te guste o no, todos tenemos que seguir pautas y reglas. Haz lo posible por seguir el ejemplo y terminar lo que haya que hacer. Después, puedes encontrar más libertad para actuar de manera independiente sin consecuencias. Ejercita la paciencia y la diligencia hoy, según sea necesario.

SAGITARIO - Lo más probable es que sientas optimismo y positivismo hoy. Considera compartir esta energía con los que te rodean y que se sientan menos contentos. Tu actitud puede tener un efecto profundo en los amigos, socios, cónyuges e hijos. Incluso los vecinos y la familia extensa pueden notar cómo te sientes sin que te des cuenta. Comparte hoy tu optimismo con todo el que puedas. Si ves a alguien herido o enojado, dile que todo saldrá bien al final y que lo siga intentando.

CAPRICORNIO - No pases por alto tu capacidad de extremo ingenio si es que lo requieres. Si no tienes todo lo que necesitas o la totalidad de la información requerida, tómate tiempo para pensar. ¿A quién se lo puedes pedir? ¿A qué lugares puedes acceder? ¿Quién podría saber dónde se puede encontrar lo que buscas? En lugar de entrar en pánico debido a que la información no está donde la buscas, haz una lista de contactos y llama.

ACUARIO - Trata de no dejar que te venza la tristeza. Si bien es cierto que algunos días parecer prolongarse, mientras más te ocupes, más rápido pasará el tiempo. Ponte a terminar cualquier trabajo que tengas pendiente y luego haz planes para esta noche. Si hay luz al final del túnel, no sólo las cosas se acelerarán sino que te sentirás mejor sabiendo que llegarán.

PISCIS - Atrévete a ser diferente. Puede ser muy fácil caer en la rutina. Irte a dormir a la misma hora, comer a la misma hora, usar el mismo estilo y trabajar cada día de la misma manera día tras día. Antes de que te des cuenta, te sientes como si estuvieras en una rutina. La única manera de salir de esto es tomar la decisión de liberarte haciendo algo único. Prueba un nuevo corte de pelo. Usa colores que sean inusuales para ti. Si la necesidad está ahí, considera una nueva carrera profesional. Persigue la expansión.