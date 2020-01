Denuncian cobro indebido de beca en el Correo Argentino y se investiga a empleados

Una joven gestionó en mayo del año pasado la beca Progresar, pero nunca fue notificada sobre el otorgamiento del beneficio nacional. A raíz de ello, alguien se habría aprovechado de la situación y, como la beneficiaria no cobraba, comenzaron a hacerlo por ella falsificando su firma y, aparentemente, utilizando un DNI apócrifo.

La novedad trascendió gracias a la denuncia radial de la damnificada, quien detalló su padecer y la respuesta que le dieron, tanto en ANSES como en el Correo Argentino.

Todo salió a la luz hace algunos días, cuando Fátima accedió a la web de ANSES. Meses antes y como toda joven estudiante, había solicitado acceder al beneficio del plan Progresar. Todo había quedado en la nada pero en realidad, y esto también sería materia de investigación, la beca le fue concedida, solo que ella no estuvo al tanto de este hecho.

El beneficio fue otorgado en mayo del año pasado, según lo informado posteriormente por ANSES, y recién en agosto se activaron los cobros por una persona que no sería la joven que había iniciado al trámite.

El domingo, casi de casualidad, Fátima descubrió que en el sistema del organismo nacional figuraba que percibía ya los haberes del beneficio, sin saberlo.

ANSES y Correo

El lunes mismo acudió al organismo de calle San Martín, donde le informaron que la beca ya no era parte de sus prestaciones. Le indicaron un número de 0-800 donde debía consultar.

“Allí me dijeron -comentó la joven a la emisora- que efectivamente tenía para cobrar desde el mes de mayo del año pasado y que desde agosto hasta enero yo tenía cobrado, cuando yo nunca cobré y me enteré este domingo”.

Seguidamente, se dirigió hasta el Correo Argentino, quienes aunque accedieron a mostrarle parte de la documentación que acreditaba el cobro, luego fueron renuentes para brindar copias y verificar la firma de quien había retirado la beca. Sobre este punto, Fátima relató: “El gerente que me atendió sacó los recibos de cobro y yo alcanzo a ver la firma. Entonces él me pide mi DNI para verificar los datos e inmediatamente dio vuelta los papeles para que no los vea. No me quiso ni decir ni mostrar para saber si esa era la firma, pero la que vi no era mi firma”.

Sumario

Ante la polémica desatada ayer, desde la entidad se anunció que se iniciará un sumario a los empleados. El mismo gerente zonal en Catamarca anunció que se iniciaron ya las medidas para poder llegar a conocer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad, tanto del personal como de la entidad, llegado el caso.

En cuanto al dinero, de comprobarse que la joven no es quien firmó, se iniciará un proceso que derivará en la restitución de los fondos.

Mientras tanto, Fátima ya adelantó que formulará una denuncia penal para que esta situación tenga una respuesta y su esclarecimiento.