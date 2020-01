"Intentaré volver a la normalidad", dijo el joven al que acusaron los rugbiers

Pablo Ventura, el joven excarcelado anoche tras pasar cuatro noches detenido como sospechoso del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró esta mañana que vivió "un momento difícil" por ser acusado del homicidio y que no entendía lo que estaba sucediendo. "Todavía no caigo", reconoció.

"Me siento mejor, por suerte. Fue muy difícil, pero me trataron bien en la comisaria. No podía creer lo que me estaba pasando, todavía no caigo", expresó el joven en una entrevista con C5N, donde también dejó en claro cuál es su objetivo: "Intentaré de a poco volver a la normalidad".

La familia del joven de 21 años adelantó que iniciará acciones legales contra los diez rugbiers detenidos que lo involucraron en el crimen de Fernando.

Su abogado, Jorge Santoro afirmó que "se comprobó que el joven no estaba en Gesell", pero señaló que "si la fiscal lo ordena, su defendido estará en rueda de reconocimiento".

Santoro aseguró que "por ahora está enfocado en la libertad de Pablo, que quede libre de culpa y cargo". No obstante, agregó que podrían demandar a los rugbiers por daños y perjuicios a raíz de "la afectación a la dignidad que le han producido a este chico, que ha llegado a su núcleo familiar, sus amistades y en el orden social donde se mueve".

El abogado resaltó algo que había adelantado el padre del joven apenas recuperó su libertad y es que, al parecer, los jóvenes detenidos siempre decían "fue Pablo Ventura" a modo de broma y, de esa manera, Pablo estuvo cuatro días detenido sólo porque lo nombraron.