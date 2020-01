Horóscopo del día miércoles 22 de enero de 2020

ARIES - ¿Te preocupa el estado psicológico y emocional de un amigo? No le des demasiada importancia. Tu amigo está probablemente más preocupado por el dinero que otra cosa. Si se trata de tu pareja, debes tener especial cuidado con no presionar para obtener confidencias, ya que esto podría causar un problema. Tu persona amada hablará contigo cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, ten paciencia y escucha con atención.

TAURO - Tu interés amoroso actual podría estar experimentando algunos problemas familiares. Por lo tanto, no esperes una conversación demasiado chispeante esta noche. Tu pareja puede parecer preocupada y no estar del mejor de los humores. Ten la seguridad de que esto no tiene nada que ver contigo. No dejes que tus inseguridades obtengan lo mejor de ti. No exijas ninguna explicación. Estate allí, incluso si eso significa estar en silencio, y dejr que tu pareja piense en las cosas. Es un comportamiento diplomático y sin duda será apreciado.

GÉMINIS - ¿Es el cumpleaños de alguien que conoces? Si es así, ¡ten cuidado con toda la comida que sin duda habrá en la fiesta! Si estás tratando de mejorar tu nivel de salud y físico, tendrás la tentación de apartarte del programa. Sé tan firme como puedas, pero recuerda que todos necesitamos un poco de indulgencia ocasionalmente. Puede que el pastel de chocolate y el helado no estén en tu dieta, pero piensa en ellos como alimento de salud emocional. ¡Disfruta un poco!

CÁNCER - ¿Te gusta el arte abstracto? Hoy podrías encontrarte con que te atrae irresistiblemente, ya se trate de versos en blanco, pintura abstracta o música New Age. Si te va ese tipo de arte, es posible que desees probar con la disciplina que más te guste. Si no es así, asiste a un concierto, da un paseo por una galería de arte o vete a un recital de poesía. Hagas lo que hagas, ¡disfruta del arte hoy!

LEO - ¿Has estado considerando la idea de decorar tu casa? Si es así, podrías tener algunas buenas ideas, aunque tendrás dificultad para decidirte entre ellas. A veces, hacer una lista puede ayudarte a revisar los detalles de cada una y discernir cuál es la más viable en este momento. Mira las revistas de decoración del hogar y los catálogos de muebles. Anota lo que te atraiga. Vas a decidir algo. ¡Qué divertido!

VIRGO - Las emociones se exaltarán hoy cuando una pareja amorosa te llame para discutir algunos problemas. Esto no te concierne directamente, pero aún así quieres que se arreglen, ya que tiendes a sentirte impotente cuando alguien que te importa se siente molesto. En momentos como este, es realmente mejor escuchar que intentar dar consejos. Tu pareja probablemente sólo tiene que manifestarlo. Ten paciencia y todo irá bien.

LIBRA - Puede que tu naturaleza emocional parezca acelerada por la acción de hoy, aunque podría ser que no sepas en qué dirección ir. El motor está en marcha pero, por alguna razón, el parabrisas se ve un poco nublado. Trata de afinar en las áreas de tu vida que necesiten de una reforma importante. Intenta transformarlas para bien. Una vez que tu parabrisas esté limpio, pon el motor en marcha y vete por ello. Inicia la acción o, de lo contrario, puede que te encuentres con que se ponga en marcha sin ti.

ESCORPIÓN - Los asuntos amorosos pueden tener un aspecto mucho peor que el real. La emoción está alta ya que tu interés amoroso actual parece preocupado y poco comunicativo, sin embargo, no sería una buena idea dejar que tus inseguridades saquen lo mejor de ti y atacar. El corazón de tu pareja está contigo, aunque la mente sea otra cosa. Los problemas familiares o profesionales se interponen en el camino del disfrutar. Muérdete la lengua, sé paciente y aguanta.

SAGITARIO - ¿Se está desbordando tu imaginación con ideas para nuevos proyectos? ¿Estás recurriendo a viejos recuerdos en busca de inspiración? Tu pasado puede ser un recurso muy provechoso, sin embargo, hoy es posible que algunos de estos recuerdos te hagan sentir más emotividad de la que deberías. Libérate de ellos. Esta es una liberación necesaria. Canalizar tus sentimientos hacia el trabajo creativo podría resultar catártico. Al final del día debes sentirte muy bien. Déjate llevar por la corriente.

CAPRICORNIO - ¿Te estás enamorando de repente de una vieja amistad? Esto puede hacer que te encuentres en confunsión y que tengas un poco de miedo, ya que nunca habías visto a esta persona de esta manera antes. Sin embargo, esta persona probablemente corresponde a la atracción, así que no la descartes en absoluto. Considera esto: ¿puede esta persona ser una parte importante de tu futuro? ¿Qué tan bien se conocen? ¿Respetas a esta persona de la manera que deberías hacerlo? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, ¡dale una oportunidad!

ACUARIO - ¿Estás enamorado/a? Puedes descubrir que los pensamientos de tu persona amada te persiguen hoy, incluso aunque estén separados. El deseo y la pasión pueden ser prácticamente obsesivos y van a interferir con tus otros proyectos si no tienes cuidado. Trata de concentrarte en las tareas a mano y haz una cita para reunirte con tu pareja después. Después de todo, ¡deseas mantener todos los departamentos de tu vida en su justa dimensión!

PISCIS - La imagen de un objeto de arte de otra cultura podría despertar algunas sensaciones extrañas en ti. No sabrás por qué, pero te va a despertar un nuevo interés por esa cultura. Esto probablemente tiene que ver con eventos ocultos en tu pasado que no recuerdas. Sigue adelante y explora este nuevo interés. Va a ser interesante y, al mismo tiempo, podría ayudar a liberarte de viejos traumas o fobias. ¡Disfruta!