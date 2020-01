Diéciseis años de la desaparición de Alicia Nieva: “Sé que mi hermana sigue con vida”

“Cada año que pasa es peor la impotencia, la bronca, porque por parte de la Justicia no tenemos respuesta de nada”, indicó Azucena, hermana de la joven desaparecida en 2004.

Al cumplirse 16 años de la misteriosa desaparición de Alicia Nieva, su familia organizó una misa en la iglesia Jesús Niño.

En diálogo con LA UNION, Azucena señaló su disconformidad con el procedimiento de la Justicia: “Todo está en la causa y se sabe que hay indicios por donde se puede encaminar el caso y nadie hace nada. Ni la Justicia ni los fiscales que corresponden tampoco ayudan. El anteaño pasado, se pidió el archivo de la causa y no avanzó en nada”, expresó y continuó: “Siento que la Justicia abandonó el caso todo el tiempo, no tan solo ahora. Las veces que yo iba, nunca estaban. Incluso yo les llevaba varias hipótesis e indicios y no hacían nada”.

“No se ponen en el lugar de las personas. Por el lado de la Justicia, estamos embroncados. Una persona no va a desaparecer por los aires. Es una persona que se la llevan. Mi hermana tenía muchos proyectos de vida”, acotó.

“Ella sigue viva y pienso que todo esto es un tema de trata de personas. Mi hermana sigue con vida porque si una persona está muerta, el cuerpo habla y sale en cualquier momento. Hace 16 años que no se sabe nada y es alguien que está ocultando todo esto”, manifestó.

El 21 de enero, pero del 2004, la joven de, por aquel entonces 31 años, Alicia Nieva, sacó la bicicleta de su casa, en Avenida Juan Chelemín, donde vivía con sus padres y con la ilusión de comprar su propia casa, se dirigió a la fábrica textil de Sumalao, donde trabajaba. Esa fue la última vez que su familia supo algo de ella.