Los detalles de la reunión entre Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal

Las tensiones entre River y Boca supieron llegar hasta el TAS (Tribunal Superior del Deporte) luego de la Superfinal de la Copa Libertadores 2018 que ganó el Millonario y que debió trasladarse a Madrid luego de los incidentes de la revancha trunca en el Monumental. Pero luego de las elecciones en el Xeneize, que relevaron al espacio político que encabezaba Daniel Angelici y consagraron a Jorge Amor Ameal (acompañado por Mario Pergolini y Juan Román Riquelme), los clubes comenzaron a acercarse hasta el hito que se desarrolló este mediodía: Rodolfo D’Onofrio, titular de la institución de Núñez, y el citado Ameal, se reunieron en un restaurant de Puerto Madero para “tratar de construir cosas en común” y ver “cómo podemos colaborar juntos para mejorar el fútbol argentino”, según le confió a Infobae un dirigente que conoce muy bien a ambos.

El cónclave duró más de dos horas y hablaron de temas generales, pero sobre todo sirvió para reiniciar la relación entre los clubes. “Yo estoy convencido de que es fundamental que River y Boca nos llevemos muy bien. Entiendo, o me parece, que con el presidente de Boca tenemos un mismo pensamiento, una misma idea, por lo menos, a nivel país. Entonces espero que de la misma manera, nos pongamos de acuerdo también con el fútbol”, había señalado D’Onofrio en diálogo con el programa radial River Monumental.

“Es fundamental que River y Boca estén de la mano. En la cancha nos enfrentamos y hacemos cuernitos cuando juegan. Después en la diaria, en el fútbol argentino, es muy importante que estemos juntos para que el fútbol argentino pueda progresar. No es que estamos solos, pero creo que es un empuje muy grande que no estemos divididos y que sí estemos juntos”, continuó el titular del Millonario. “Con Angelici arrancamos muy bien, pero eso ya es historia. Después pasaron un montón de cosas. Pero yo siempre me fijo en el futuro”, concluyó.

“A River siempre le vamos a querer ganar, pero fuera de la cancha corresponde tener la mejor relación y vamos a trabajar en eso”, había anticipado Ameal. Pues bien, ambos directivos ya dieron el primer (gran) paso.