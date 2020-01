Diputada abrió la polémica por los despidos en los municipios y disparó contra Manzi

La diputada provincial, Verónica Mercado, salió a responder las críticas realizadas días atrás por su par nacional, Rubén Manzi, y reavivó la discusión por las bajas que se continúan produciendo en algunas comunas, producto del cambio de gestión municipal.

Respecto de las declaraciones que realizó Manzi, donde expresaba su preocupación por el “impacto social y humano que significa dejar a casi 400 catamarqueños del interior sin trabajo”, Mercado aseguró que le llama la atención el uso de la doble vara que utilizó todo el tiempo el Gobierno nacional saliente durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, donde se gobernó lejos de la gente y a conveniencia.

“Es sabido por todos los medios que a nivel nacional y en algunas comunas de la provincia se hicieron nombramientos o designaciones de último momento, que recaerían sobre los hombros del gobierno entrante. Sabiendo esto, responsabilizar al gobierno actual o a los intendentes peronistas resulta ser una acusación malintencionada e ilegítima”, disparó Mercado.

En un extenso comunicado que publicó en las redes sociales, la legisladora dijo que, a diferencia de la gestión de Macri, el gobierno peronista de Alberto Fernández está abocado a buscar una solución para los trabajadores que quedaron sin su fuente laboral.

“Nunca vimos al diputado nacional Manzi, durante la gestión presidencial anterior, preocuparse por el Estado que se retiraba de la vida de los ciudadanos, dejándolos sin acceso a la salud, como cuando se efectuó la aberrante degradación del Ministerio de Salud al convertirlo en Secretaría. Podemos citar también otros casos: el Conicet, el Inta, el Inti, Senasa, Radio Nacional, Télam, Agricultura Familiar y muchos otros organismos públicos en donde expulsaban trabajadores y pisoteaban derechos adquiridos”, aseveró.

Al tiempo, que afirmó: “Todavía tenemos fresco en la memoria las cientos de Pymes, las fábricas y comercios que cerraron sus puertas como consecuencia de las nefastas políticas de Macri y su gabinete de Ceos fugadores de capitales”.

En ese contexto, la flamante diputada señaló que el peronismo siempre ha tenido la tarea de restituir derechos vulnerados, y aseguró que no ha sido un gobierno que persiga trabajadores ni opositores montándose en prejuicios ideológicos, partidarios o de portación de apellidos. “Nos ha tocado ver y sufrir también cuando le imponían a otros compañeros el sesgo de “grasas militantes” degradando la formación, competencia, idoneidad, dedicación y antigüedad para luego perseguirlos y echarlos.

No dejamos de lado la dignidad que representa el trabajo. No está en cuestión ese sensible tema en una Argentina que quedó desmantelada”, añadió.

Por último, señaló: “Seguramente, y como ya pasó en otras oportunidades, el gobierno peronista terminará por dar algún tipo de solución o salida a favor, siempre, del trabajador que nada tiene que ver en este tipo de conflictos, y que lo supo representar siempre históricamente en la defensa de sus derechos”.

Recreo, Valle Viejo, Andalgalá son algunos de los municipios donde se concretaron las bajas de los empleados que, en algunos casos, desde el gremio de ATE denunciaron como despidos injustificados ya que los agentes comunales venían cumpliendos sus tareas dentro de la admnistración comunal. Hasta la fecha, los tres municipios aún no resolvieron el conflicto.