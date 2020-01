Romance confirmado: Stefi Roitman, a los besos con Ricky Montaner

Los rumores de relación entre Stefanía Roitman y Ricky Montaner nacieron a finales de 2019. En Navidad, Ricardo Montaner compartió un video familiar donde también se encontraba la actriz. Si bien la joven pareja ha intentado alejar su romance de los focos, poco a poco se sabe más de ellos.

Horas atrás, Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter una foto de Stefi y Ricky caminando juntos y de la mano. "Para los que me pregunta por este romance. Ya les dije que sale. Hace tres meses. Montaner y Roitman", expresó el conductor de LAM junto a la romántica postal.

Luego, fue la misma actriz quien compartió en su historia de Instagram un video en el que aparece Ricky besándola sorpresivamente mientras ella se graba comiendo pochoclos. En el clip, se ve a la argentina con la familia Montaner, en su casa de Miami, mientras miraban el gran regreso a la UFC de Conor McGregor contra Donald Cerrone.

Stefi y Ricky suelen comentarse los posteos que realizan en Instagram, y hasta se dedican frases llenas de amor. "Casi las 23hs en Uruguay. El corazón me sonríe. Y me gusta", fue uno de los comentarios que hizo la actriz junto a una imagen que la mostraba tan feliz que su sonrisa no cabía en la postal. En respuesta, Ricky escribió: "No debe ser geográfica la cosa... Porque aquí en dominicana son casi las 22.20hs y el mío está igual".

"El que te saca varias de estas (sonrisas) vale millones", es otro de los mensajes que ha publicado Roitman dedicados a su nuevo amor.

"Yo creo y apuesto a ese amor", expresó el músico Camilo, novio de Evaluna Montaner. Justamente Evaluna, también cantante, suele comentar las fotos de Stefi y elogiarla.

El vínculo entre los dos habría comenzado en noviembre pasado, luego de que Stefi rompiera con Lucas Biren, mánager de Jimena Barón, y Ricky terminara su relación con la cantante Sofía Reyes.