Pella ganó y pasó de ronda en el Abierto de Australia

Guido Pella arrancó el año con una muy buena victoria en el Abierto de Australia, ante el local John Patrick Smith. El bahiense se impuso por 6-3, 7-5 y 6-4 y en la próxima ronda se enfrentará al francés Gregoire Barrere, número 82 del ránking del ATP.

El primer Grand Slam del año tiene un sabor especial para Pella, que tras conseguir el año pasado su primer título de ATP (Fue campeón en San Pablo), hizo una promesa para tratar de ganar un Major.

En una entrevista con ESPN tenis, el campeón de la Copa Davis, contó de su adicción por las bebidas gaseosas y que en caso de ganar el Abierto de Australia, las abandonará hasta que se retire.

“Sé que no la voy a poder dejar nunca. Bah, si gano un Grand Slam dejo la gaseosa. En Wimbledon llegué a cuartos de final, pero de cuartos a ganar es otro torneo. Si gano en Dobles, también. No juego nunca, pero acá en Australia juego con Pablo Cuevas. Tenemos una relación de muchísimos años, él es un gran doblista, ganó Grand Slam, y ojalá lo pueda acompañar. Y si se da, no hay más gaseosa hasta que me retire”, señaló.

En la misma entrevista Pella contó que hace mucho sacrificios con las comidas y que tuvo que dejar de lado muchas cosas para estar bien físicamente: "Lo físico en el tenis es esencial. Ese medio kilo, 300, 400 gramos de peso hacen la diferencia. Estoy pasando mucho hambre en los últimos días. Termino de comer y quiero comer un chocolate. Dejé la Coca en los últimos dos o tres días, me cuesta un montón, pero ya estoy muy fino”.

Una caída anunciada

No era nada fácil el debut de Juan Ignacio Londero, quien tras un comienzo prometedor, cayó finalmente frente a Grigor Dimitrov, favorito número 18.

El cordobés, que en 2019 vivió el mejor año de su carrera, tuvo un cruce muy duro de entrada ante el búlgaro, que le ganó en cuatro parciales por 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4, tras dos hora y 30 minutos de partido.

La principal diferencia entre ambos estuvo dada por la efectividad con el saque: el argentino apenas consiguió cuatro aces y ganó el 64 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio, mientras que el europeo totalizó 17 saques directos y ganó el 80%.