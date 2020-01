Abel Pintos le contestó al intendente que lo acusó de querer cobrarle 100 mil dólares por un show

Al igual que todos los años, el 2020 comenzó lleno de música para Abel Pintos, con shows en Uruguay, con la compañía de su pareja, Mora Calabrese. Sin embargo, en esta oportunidad, el artista también se vio envuelto en una polémica, situación bastante particular para él, siempre alejado de los conflictos y los cruces mediáticos.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando el intendente de la ciudad riojana de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, dijo al diario Nueva Rioja que Abel Pintos había pedido una cifra millonaria para brindar un show en el 49° Festival Navidad en los Cerros Chilecito.

El jefe comunal aseguró: “Chilecito no gastará 100 mil dólares en Abel Pintos, hará Navidad de los Cerros con artistas locales y con el dinero ahorrado comprará una ambulancia para Guanchín (una pequeña localidad riojana). Tomamos la decisión de revalorizar el festival con artistas locales”.

Ahora bien, el jueves pasado el destacado cantante se presentó en el escenario Martín Fierro en el marco de la séptima noche del Festival de Jesús María y, antes del show, brindó una entrevista a La Voz del Interior, en la que brindó su punto de vista sobre la polémica.

“Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado con mi mánager”, aseguró Abel Pintos, desmintiendo por completo las palabras de Brizuela y Doria.

En ese sentido, agregó: “A partir de ahí, todo lo que se dijo y lo que se habló fueron consideraciones de gente que no sé qué intenciones tuvo. De mí se dicen muchas cosas, se van a seguir diciendo o se pueden decir. Yo me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar”.

“En este caso se polemizó mucho respecto a los cachets, las exigencias y no sé qué. No tengo nada que aclarar ahí y no son temas que sean tan simples tampoco, de poder decir ‘esto funciona de esta manera o de tal otra’. En esta situación no me tenía que ocupar”. Y concluyó, con una ironía dirigida directamente al intendente: ”Después de todo, lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia”.

La gira de verano de Abel Pintos comenzó en los primeros días del año con un show en el Centro de Convenciones de Maldonado. Cuando llegaba al hotel en el que se hospedó, se lo vio acompañado por Mora Calabrese, a pesar de que no suelen mostrarse juntos públicamente. Por ese motivo habrían evitado caminar a la par. Él sonrió para las cámaras y aceptó sacarse fotos con sus fanáticos, mientras que ella intentó pasar desapercibida entre el equipo que acompaña al músico.