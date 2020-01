Una camioneta fue arrastrada por la creciente y quedó destrozada

Un gran susto se llevó un hombre al ser sorprendido por la creciente del río Quimivil, en la localidad de Londres, departamento Belén, que arrasó con el vehículo dejándolo totalmente destruido.

De acuerdo a la información obtenida, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, cuya identificación no trascendió, había estacionado a orillas del río, pero no se percató de la creciente, la cual no le dio tiempo suficiente para maniobrar y sacar la camioneta lejos del caudal.

Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y el conductor resultó ileso.

Capital

A las 13:40 de la tarde de ayer, en la esquina de las calles Gob. en Samuel Molina y Juan Quiroga, se registró un siniestro vial protagonizado por Juan Ignacio Rivarola Santillán (26), que circulaba en una motocicleta Motomel Sirius 200 cc., dominio 811-JIG, de color bordó, en compañía de María Azucena Paéz Molas (27) y, por razones que se investigan, colisionó con un automóvil Toyota Etíos gris, dominio AD473CB, conducido por Luciana Canclini (28).