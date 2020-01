Crimen de Agustín Rasguido: “Creemos que la Justicia no está trabajando”

Como cada viernes, la comunidad de Bañado de Ovanta realiza una marcha pidiendo justicia por Agustín Rasguido, el joven de 18 años que fue hallado muerto en esa localidad del departamento Santa Rosa, y cuyo principal sospechoso es la pareja de su exnovia, de apellido Nieva, quien continúa desaparecido.

La marcha fue convocada por la madre de la víctima, Verónica Rasguido, a través de Facebook bajo el lema “Justicia por Agustín, que tu muerte no quede impune”. A raíz de esto, el intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, indicó que estará presente en la marcha para acompañar el reclamo debido a que creen “la Justicia no está trabajando”.

“Los vecinos que acompañan han decidido continuar con las marchas todos los viernes. Todavía no se sabe nada”, señaló el jefe comunal y agregó: “Estarán presente familiares, vecinos y nosotros también los acompañaremos. Hacemos un pedido porque creemos que la Justicia no está trabajando”.

La marcha se realizará a las 20 horas, alrededor de la plaza principal de aquella localidad. Según detallaron, se hará una parada frente a la Policía como reclamo.

Recompensa:

Con respecto a la recompensa de $100.000 que ofreció el funcionario municipal de Bañado de Ovanta, para obtener datos del paradero de Elias Nievas, acusado de matar de un balazo al joven Agustín Rasguido, indicó que “hemos decidido dar una recompensa. No tenemos novedades certeras, no podemos decir nada. Habría que estar seguro, pero la Justicia no está trabajando”, reiteró.

El hecho

El cuerpo del joven Agustín Rasguido fue encontrado el pasado viernes 27 de diciembre, en un descampado ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Bañado de Ovanta, departamento de Santa Rosa.

Por el hecho, demoraron a una adolescente de 15 años, exnovia del joven, quien fue encontrada caminando sola en la Ruta 157. Luego, se dio orden de captura para quien sería su pareja actual, un joven identificado como Elías Nievas, de 21 años, como el principal sospechoso de ultimar a Agustín de dos balazos.