“Este año ha sido más grave que nunca la creciente”

En horas de la mañana la Intendenta Roxana Paulón explicó la situación que se vive en los pueblos del norte de Fiambalá llevando tranquilidad a los familiares de los pobladores de las zonas afectadas y a la comunidad en general.

En la actualidad son 10 las viviendas afectadas y hay una familia de adultos mayores que fue evacuada, desde el municipio se dispuso que se entregue agua potable a todas las familias afectadas y hoy se cocinó en el CIC para que todas las familias puedan almorzar y atender las primeras necesidades.

El primer llamado fue a las 00 horas aproximadamente donde la delegada municipal, informó acerca de la copiosa lluvia que llegaba a la zona, por lo que la gente de Defensa Civil partió teniendo en cuenta el plan de contingencia que tenemos preparado para estas situaciones, Defensa Civil esta desde la 1 de la mañana y pudieron ingresar a las 7 de la mañana recién a la zona, fueron afectadas 10 viviendas, hay una familia de adultos mayores que fueron evacuados por el personal idóneo de Bomberos y Defensa Civil.

Desde la Municipalidad se informa que la zona afectada es la comprendida por Palo Blanco, Punta del Agua y Medanitos

Estamos trabajando con todos los organismos encargados de actuar ante estas inclemencias del tiempo, llevamos agua potable a todos los vecinos, el agua ingresó a los hogares y bomberos, municipales, delegaciones están trabajando en conjunto.

Es importante tener en cuenta que a raíz de esta creciente no podemos pasar a Palo Blanco con la maquinaria que pide la gente porque ponemos en riesgo también la vida de los maquinistas hay que pensar en eso, los caminos han quedado borrados “hoy a mi me preocupa la gente que se sientan bien, las viviendas expresó la Intendenta”

Se ha decretado la zona de emergencia hídrica en Fiambalá, añadió Paulón

“Llevemos tranquilidad a las familias”

La Intendenta Paulón pidió a los medios de comunicación que sean responsables, me duele mucho que se este hablando de personas fallecidas, no estamos solos estamos con todos los ministerios, en Palo Blanco estamos trabajando todos juntos, queremos llevarle tranquilidad a la gente que esta lejos que estamos trabajando, no hay mano humana que haya podido frenar semejante creciente, ha llovido muchísimo para la zona de los cerros.