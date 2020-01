Sin respuestas, los despedidos de ALCO continúan la lucha por su reincorporación

Como viene sucediendo desde el 6 de enero, los trabajadores despedidos de la alimenticia CAMINO S.A. (ALCO) continúan con las medidas en la puerta de la fábrica en reclamo de su reincorporación.

De acuerdo a lo comentado por el delegado de los cesanteados, José Quintero, la situación continúa al igual que en semanas anteriores, sin recibir “ninguna clase de solución” por parte de los representantes de la empresa, que además no “aparecen para nada”. “Estamos iguales que en las semanas anteriores, no nos dan ninguna clase de solución. La gente de la empresa no se aparece para nada”.

“Buscamos reintegrar a los 24 despedidos, pero ellos están cerrados con que estamos afuera”, agregó.

Asimismo, detalló que el Gobierno provincial mantiene una deuda de cerca de 3 millones de pesos con la empresa por unos productos que se vendieron durante el año pasado, y que supuestamente, en estos días se iba a ser pago a fin para que la firma pueda cancelar la caída de sueldos de los despedidos.

Pero Quintero aclaró que la deuda que mantiene la firma ubicada en Sumalao con los cesanteados es “muy grande”, y aunque el Ejecutivo deposite el dinero “no le va a alcanzar a la fabrica”, y "va a quedar una parte muy importante por pagar” a los despedidos.

En otro tramo también explicó que además tienen que resolver el pago de la liquidación final y la indemnización. “Es una locura como nos quieren pagar: el 50%, en 30 cuotas”, dijo, a la vez que confirmó: “No vamos a aceptar eso, acá nos van a tener hasta que nos den una buena solución a todos”.