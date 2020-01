Horóscopo del día miércoles 15 de enero de 2020

ARIES - Deja que el genio que llevas dentro de ti salga a jugar. Puedes sentirte como una especie de inventor que tiene ideas locas que podrían ayudar a revolucionar el futuro. Saca estas ideas a la luz y observa qué tipo de respuesta recibes de la gente cercana. Ciertos conceptos vanguardistas pueden interesarte mucho. Estos son los que debes perseguir y a los que dar seguimiento si puedes.

TAURO - Puedes sentir frustración cuando tu lista de tareas para el día no parezca disminuir en lo absoluto. Es muy probable que esto se deba a circunstancias imprevistas e interrupciones inesperadas que, básicamente, no controlas. No te molestes por cosas que no puedes cambiar. Asegúrate de dejar más tiempo para hacer las cosas que quieres, porque las interrupciones seguirán durante todo el día.

GÉMINIS - Debido a tu actitud adecuada y a tu perspectiva con conciencia social, normalmente puedes negarte a apoyar ideas extravagantes o a llamar la atención con un atuendo o peinado inusual. Hoy es un día para ser un individuo en todos los aspectos de la palabra. Demuestra que lo eres haciendo algo inesperado que sacuda a la multitud. Hazte destacar por encima del resto de la manera que te resulte más cómoda.

CÁNCER - No te sorprendas si te regañan personas que están molestas por la forma en que estás manejando ciertas cosas en tu vida. Muy probablemente, las personas que te critican más son las que te entienden menos. Probablemente están en una longitud de onda completamente diferente a la tuya y no es tu trabajo tratar de cambiar eso, ni es tu responsabilidad cambiar tu forma de actuar por ellos.

LEO - Puedes encontrarte completamente en apuros sin ninguna razón en particular. Si no es así, detente y examina la situación. Es más que probable que cualquier malestar emocional que sientas se deba, de alguna manera, a la falta de libertad personal. Tal vez no te sientas libre emocionalmente o sientas demasiada restricción mental. Tal vez necesitas salir de tu situación actual por completo. Usa este día para buscar maneras de sentir más independencia en tu mundo.

VIRGO - Este es un buen momento para que puedas suscribirte a una especie de revista o boletín que te mantenga al tanto de los acontecimientos actuales y de los progresos en un área de interés. La palabra del día es “nuevo”. Mantén tu mente fresca con noticias que despierten tu interés y te den la inspiración que necesites para seguir luchando por los objetivos que has establecido para ti mismo/a.

LIBRA - Es probable que tengas el deseo de adoptar más responsabilidades y sin duda tienes la capacidad, así que ¿qué estás esperando? Deja de esperar a que alguien más tome una decisión. Para cuando los otros han dejado las discusiones y dudas sobre qué dirección tomar, tú ya habrás recorrido kilómetros y kilómetros de carretera. Tu corazón quiere que tomes una postura firme e independiente.

ESCORPIÓN - Recuerda que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Podría parecer como si los demás estuvieran tratando de demostrarte hoy sus conocimientos sobre el mundo y la forma en que debe dirigirse. No dejes que te convenzan de que tus pensamientos e ideas son menos válidos que los de ellos. Al mismo tiempo, es importante para ti tener una mentalidad abierta y aceptar las ideas de los demás.

SAGITARIO - Si todavía estás utilizando herramientas anticuadas, ahora es el momento de actualizarse. Aprovecha de la tecnología para hacer las cosas más rápido. En pocas palabras, piensa en formas de ser más eficiente. No dudes en invertir en aquellas cosas que te ayuden a hacer que tu vida sea más fácil y más cómoda. Lo más probable es que el flujo natural del día te lleve exactamente a donde necesitas ir.

CAPRICORNIO - Bebe mucha agua para mantener tu sistema correctamente hidratado. El agua es la parte más importante de tu dieta, y lo más probable es que no estés bebiendo lo suficiente. Estás muy sensible hoy así que cuidar de ti es la mejor cosa que puedes hacer. De lo contrario, podrías actuar de manera emocional y dejarte manipular fácilmente. Distánciate de las personas que traten de chuparte la energía vital.

ACUARIO - Es probable que hoy conectes con alguien de tal manera que casi puedas leer los pensamientos de esa persona. Puedes saber exactamente lo que esa persona va a decir antes de que lo diga. También puedes descubrir que tu mente está trabajando tan rápido que cuando alguien esté tratando de decir algo importante, tú ya estés cinco pasos por delante. Dale un buen uso a tus dones.

PISCIS - Es hora de guardar tus sentimientos más susceptibles y pasar a algo nuevo. Deja de sacar viejos álbumes de fotos y de llorar por las experiencias pasadas. Sólo te hundirás en un charco de lágrimas del que no podrás salir. En vez de eso, este es un día para mirar hacia el futuro y planificar nuevas experiencias de las que puedas disfrutar con la gente que amas.