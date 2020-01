Conflicto en el cierre de tradicional panadería

La reconocida panificadora del medio, G.R SRL, cerró sus puertas en el mes de diciembre del año pasado, tras el devenir de la situación económica. Hasta ahí el panorama no dista de otros emprendimientos que sufrieron los embates de la crisis. Lo particular se dio días después, cuando la propietaria de la firma, Mirta Graciela López, denunció a dos exempleados por amenazas.

Los hechos se dieron luego de haber acordado con los diez trabajadores y ante la Dirección de Trabajo que ellos se llevarían maquinarias y utilitarios en forma de pago. Esto, y así se relata en la denuncia realizada en la jornada del lunes, obtuvo el acuerdo de parte de ocho de los diez trabajadores. Los dos que no firmaron fueron quienes luego reclamaron el pago de la indeminización. López señaló en la presentación judicial que los señores Luis Sigampa y Víctor Herrera “le exigieron que les pagara la indemnización y que no se marcharían si no les abonaban”. El fiscal en feria dio la restricción de los extrabajadores para con el local comercial y su propietaria.