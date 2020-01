La Municipalidad frenó la obra de la antena en barrio Villa Bosch y los vecinos, agradecidos

Una presunta antena de telefonía celular, en el barrio Villa Bosch, generó el estado de alerta de los vecinos de la zona. La instalación, que comenzó en los primeros días de este mes, provocó una ola de reclamos que llegaron hasta la comuna capitalina.

El objeto de la discordia se encuentra instalada en la calle Adolfo Carranza al 300, del mencionado barrio de la zona norte de la Capital y ayer vió frenada su obra a la espera de la verificación de los trabajos. Así lo comunicó la Municipalidad de la Capital, que ordenó paralizar los trabajos de la instalación hasta tanto se verifiquen los trabajos que se iniciaron sin cumplir con ninguno de los trámites previstos por las normas vigentes.

La irregularidad fue detectada en controles habituales de la comuna, lo que generó inquietud en los vecinos del sector, y el trabajo, finalmente, quedó paralizado. La comuna sostiene que, aunque posteriormente se realizaron algunos reclamos en el barrio, ya se había intervenido a través de la tarea de inspectores municipales, quienes notificaron a los responsables y los intimaron a presentar la documentación que exigen las ordenanzas vigentes.

La ordenanza 7182/18

La normativa establece una instancia previa para este tipo de trabajos, que apunta precisamente a determinar la factibilidad de eventuales proyectos y, luego, debe seguirse una segunda etapa de presentación de planos, cálculos de estructuras, informe de impacto ambiental, análisis del impacto en el entorno, etc.

“En el barrio Villa Bosch se avanzó con los cuestionados trabajos sin ningún trámite previo, con excepción de un pedido informal de factibilidad que había sido rechazado, por lo cual es imposible que se continúe en esas condiciones”, se refirieron desde la Municipalidad.

“Incluso, la comuna suele proponer que cuando surgen nuevos operadores co-ocupen antenas ya instaladas, y las ya existentes se localizaron en espacios públicos, donde no afectan viviendas ni áreas pobladas en un radio prudencial”.

En otro tramo de lo expuesto por los responsables de la Secretaría de Urbanismo e Infraestructura, a través de las direcciones de Planeamiento y Fiscalización de Obras Públicas y Privadas, se señala que “quienes hayan avanzado irregularmente con esta antena todavía no respondieron a la notificación, de manera que no se estableció fehacientemente si es una empresa de comunicaciones o alguien que terceriza esta clase de trabajos. Esto ocurre porque grandes empresas buscan desprenderse de la problemática de las antenas, y son particulares quienes hacen las instalaciones para luego alquilarlas a otras empresas, pero de todos modos la irregularidad existe y la paralización está firme. De hecho, se controla que no se continúe avanzando y, efectivamente, la obra se frenó”.

La Municipalidad, en cuanto a los pasos a seguir y para tranquilidad de los vecinos, esperará ahora que se venza el plazo de la intimación para interiorizarse sobre la naturaleza de este proyecto. De todas maneras, el intendente Gustavo Saadi impartió en el inicio de su gestión directivas precisas para eliminar esta clase de instalaciones irregulares, y se lleva adelante un relevamiento para identificar todas las antenas que existen en la Capital. El trabajo incluye la revisión de las condiciones legales y las técnicas, como características de soporte y de emisión.