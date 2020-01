Real Madrid le ganó al Atlético y es campeón de la Supercopa de España

El Real Madrid se quedó este domingo con el primer título de la temporada al ganar la Supercopa de España. El cuadro blanco empató 0 a 0 ante el Atlético Madrid, pero se impuso en los penales tras convertir todos sus tiros y gracias a que Courtois le tapó el remate a Thomas y Saúl falló el suyo.

El primer tiempo fue parejo, pero Luka Modric, con un remate de media distancia, y Casemiro, con un cabezazo tras un tiro de esquina, puediron haber puesto en ventaja al cuadro blanco, pero una firme respuesta de Courtois y la mala puntería del brasileño no modificaron el marcador.

Por su parte, los de Diego Simeone generaron sus mejores situaciones gracias a la presión alta, al igual que en la semifinal ante el Barcelona. Fue esa estrategia la que forzó un error de Sergio Ramos, quien le regaló la pelota a Joao Félix en salida y éste, en la puerta del área y sin presión alguna, remató desviado.

En el complemento la sintonía del partido no se modificó. El Aleti se mantuvo replegado, aguardando por un contragolpe, pero tuvo poco quite en el medio, por lo que padeció las embestidas del rival. Jovic, tras una gran jugada individual, definió cruzado mano a mano pero su disparo se fue ancho. Luego fue Valverde, con un cabezazo al en el área chica quien se perdió el gol y finalmente Rodrygo, quien ingresó en el segundo tiempo, hizo lucir a Oblak con un disparo fuerte pero no esquinado que pudo contener el arquero.

Los dirigidos por Simeone tuvieron pocas situaciones. La más clara fue una de Álvaro Morata, quien quedó cara a cara con Courtois, pero en lugar de rematar fuerte, intentó colocar el esférico con tan poca precisión que éste fue justo donde estaba parado el belga. El ex Chelsea volvió a aparecer sobre la hora para desviar un tiro libre de Thomas que tenía destino de gol.

Con el 0 a 0 en el marcador, los equipos estiraron la definición al alargue, en donde Oblak y Courtois se convirtieron en las figuras de sus equipos, tapando varias ocasiones. Sobre el final, Federico Valverde se fue expulsado, tras derribar a Morata, quien escapada derecho a gol.

En los penales, Carvajal, Rodygo, Modric y Ramos festejaron para el Real Madrid, mientras que por el lado del Atlético fallaron Saúl y Thomas, por lo que el tanto de Trippier solo sirvió para estirar la definición.