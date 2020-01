¿Calu Rivero está en una secta? Las fotos que compartió y horrorizaron a sus fans

¿Qué pasa con Calu Rivero? la pregunta que se hacen todos: ex colegas de trabajo, conocidos, los medios y sus fanáticos. Incluso la gente que no es tan seguidora de la actriz. Sucede que, en el último año el cambio radical de look y la filosofía de vida de la catamarqueña alarmó a todo su entorno.

En esta oportunidad el botón "anti pánico" fue apretado por todo el fandom de la modelo, dado que en las últimas horas, la actriz que ahora decidió llamarse "Dignity" compartió impactantes imágenes que preocuparon a todos. "I'am from the ilumination nation" (Yo vengo de la nación de la iluminación) recita la remera blanca con letras negras que lleva la actriz junto al grupo de personas que la rodean y con las que se muestra con toda libertad desde hace unos meses.

En las imágenes que forman parte de una galería en su Instagram, se puede ver a Dignity sumergida bajo otra atmósfera de pensamiento. Le tocan la cara, toma contacto desde los pies con el que tiene en frente, se toma de las manos, desde la cara, se mira a los ojos intensamente y lleva en su mano un control alargado del cual nadie comprende su funcionalidad, dado que el aparato tecnológico está conectado a una computadora y unido por un largo cable y no tiene un formato corriente usado en el mercado.

Acompañando estas postales, la actriz que hace tiempo se mantiene alejada de la rueda imparable del show y los medios, lanzó: "Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante. Encuentros experimentales. Gracias. Llámenme Dignity. Somos frecuencias, explorando conexiones humanas".

En otra de sus publicaciones aseguró tras compartir una foto de un primerísimo primer plano de sus ojos: "Ojos bien abiertos. Sintiendo la energía de mi cuerpo. Sintiendo la vida que soy. La vida que anima mi cuerpo templo". "Observa a la naturaleza como es, y deja que nos enseñe, nos inspire y nos lleve a la quietud", recita en otro posteo y añade: "Ejercitando el fluir, dejando que el momento sea como es, dejando a la vida en paz, dejándola ser".

El mensaje que terminó de alarmar a todos fue: "Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia.. Gracias por Jugar".

"Chan, que le pasa?", "Me esta preocupando parece de una secta", "No esta nada bien", "será un grupo religioso", "que miedo esto", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de siempre al pie, manifestándose inquietos por el radical cambio de vida de la actriz, quien luego de denunciar a Darthés en el 2018 por acoso, tocó fondo por el dolor y salió a la superficie transformada: nuevo nombre, nuevo corte de pelo, nuevos bailes y amigos.

Sus días ya no están rodeados de cámaras, de redes sociales, likes, fotos, producciones y lanzamientos promocionales de ficciones, sino que muy por el contrario, en plena temporada 2020, Rivero está en Uruguay, con personas que no son públicamente conocidas, usando una remera que habla de iluminación, realizando prácticas que aún no se comprenden y utilizando un lenguaje dirigido a la luz, la espiritualidad y las transformaciones humanas.

Por tal motivo, Pablo Salum, quien es fundador de la Red LibreMentes y autor de un proyecto de ley de asistencia a las víctimas y familiares de este tipo de organizaciones, realizó un exhaustivo análisis de los titulares, las fotos y últimas actitudes de la actriz, y declaró en Twitter: "Un nuevo camino de iluminación, evolución y auto conocimiento, la llevaron a mudarse, cambios en la vestimenta, alimentación, cambio de nombre, abandono de carrera por seguir ese camino lleno de energía... así van eliminando la identidad las Organizaciones coercitivas #sectas".

Esto culminó en una repercusión masiva, viralizaciones de sus fotos y la gran pregunta que intriga a todos: ¿En dónde se metió Calu o Dignity? A estar atentos.