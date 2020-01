Horóscopo del día domingo 12 de enero de 2020

Aries: Actúa con integridad y firmeza, que todo saldrá bien. Necesitarás de todo tu poder de concentración y creatividad para sostener tus ideas.

Amor: Los sentimientos serán adversos y a veces impulsivos. Sin embargo, con un poco de tu dulzura, la pareja podrá consolidarse.

Riqueza: Serás promovido a una posición superior en tu trabajo y, por supuesto, la remuneración será mucho mayor.

Bienestar: La vida en familia te encanta, puedes pasar horas disfrutando de una reunión con los tuyos. Eres venerado por tu gran corazón.

Tauro: Contarás hoy con determinación, fuerza de voluntad y justicia. Podrás llegar a tus metas y sentirte realizado.

Amor: Hay riesgos de traición en el amor. Quizá has desatendido a tu pareja y ahora pagues las consecuencias, pero todo puede ser reparable.

Riqueza: No busques en el juego la salida que debería darte el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías perjudicarte aún más.

Bienestar: Tu inestabilidad hace que no puedas estar cinco minutos en el mismo lugar. No planificas ni evalúas ideas, por eso quedas siempre insatisfecho.

Géminis: Momentos de tranquilidad y felicidad experimentarás en la jornada de hoy. Lejos están las tormentas de tu vida ahora.

Amor: Vivirás horas de extrema tensión con tu pareja. Tendrás una jornada de constantes desencuentros y problemas. Paciencia.

Riqueza: Tu incapacidad de cumplir con tu trabajo a tiempo te ha puesto en la cuerda floja laboralmente. No vuelvas a equivocarte.

Bienestar: El amor en su más pura forma queda en evidencia en los peores momentos de la vida, donde todo rastro de esperanza parece habernos abandonado.

Cáncer: Jornada en la te sentirás embargado por un completo sentimiento de soledad y negatividad. Es solo una etapa, no desesperes.

Amor: La falta de comunicación ha llevado indefectiblemente a la pareja a vivir serias carencias afectivas. Procura cambiar esto.

Riqueza: No esperes a último momento para dejar todo listo para la jornada venidera. Asegúrate de realizar los preparativos necesarios.

Bienestar: Procura siempre tener una mente calma y analítica cuando es necesario tomar una determinación que afectará radicalmente tu futuro.

Leo: Plantéale a tu pareja tus aflicciones recientes. No desesperes ante la presión de tus obligaciones, respira hondo y continúa.

Amor: Estás cansado y abrumado por las exigencias de una vida frenética de trabajo continuo. Busca refugio en los brazos de tu pareja.

Riqueza: Evalúa constantemente nuevas opciones laborales. De esa forma conseguirás el crecimiento y las metas que te planteaste.

Bienestar: Es de sabios replantearse ciertas ideas, no debes confiar en que eres dueño de verdades absolutas. En tu humildad encontrarás la razón para cambiar.

Virgo: Que tu día no pase sin formular algún tipo de meta o plan a futuro, porque contarás con una claridad mental envidiable.

Amor: No esperes perfección de la persona que tienes a tu lado. Recuerda que es tan humana como tú, aprende a perdonar sus errores.

Riqueza: Buen momento para el inicio de nuevos proyectos. Lo que hoy tomas como hobby podría convertirse en una buena oportunidad laboral.

Bienestar: Coloca tus responsabilidades al comienzo de tu lista de actividades para el día. Deberás aceptar que el tiempo para juegos ha terminado.

Libra: No te apresures en juicios hacia desconocidos porque te puedes llevar grandes sorpresas. Alguien que no esperabas te visitará.

Amor: Que tu mente analítica y calculadora no te vuelva a jugar una mala pasada sentimental. Ábrete más a los sentimientos ajenos.

Riqueza: No temas compartir tu capital con tu pareja. Alcanzaste un punto de confianza en el que puedes confiarle tus ahorros.

Bienestar: Hay amistades que son buenas compañías pero no buenas consejeras, sé prudente con tus confidencias. Aprende a ser más selectivo.

Escorpio: Si no estás seguro de lo que vas a hacer, permítete unos momentos de meditación y así sabrás tomar la más acertada decisión.

Amor: Tus extravagancias y tus delirios afectarán tus intereses sentimentales, pero tu pareja ya no volverá a darte otra oportunidad.

Riqueza: Se obstaculizarán diálogos y proyectos laborales, en especial con socios. Si es posible, dilata inversiones y desplazamientos.

Bienestar: Una invitación a una fiesta original y misteriosa te sorprenderá. Buscar la vestimenta y los accesorios para estar radiante.

Sagitario: Es el momento para poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones importantes que no afecten tu vida privada. Sé muy cauteloso.

Amor: Enamoramientos espontáneos y grandes novedades gracias a tu alto grado de comunicación y sensualidad. Te sorprenderás.

Riqueza: Proyectarás en tu trabajo una mente animosa y creadora de ideas. Tu dinamismo te dará gratas noticias económicas.

Bienestar: No te dejas atrapar ni poseer. El temor a los gritos y los reproches te bloquean y no te dejan vivir en armonía.

Capricornio: Tu sagacidad y astucia te abrirán puertas en el ámbito laboral. En el amor, muéstrate sencillo y humilde con tu pareja.

Amor: Momentos de tensión en la pareja. Proponle una salida al aire libre para conversar y mantente calmo y dispuesto a escuchar.

Riqueza: Disfruta de un muy merecido viaje o salida a cenar con tu pareja. Te lo mereces debido a los esfuerzos realizados en este último tiempo.

Bienestar: Agota todos tus recursos antes de darte por vencido en una relación. Si bien sentirás la pérdida, no tendrás nada que reprocharte en el futuro.

Acuario: Sientes cómo tu objetividad y tu fría estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión. No desesperes.

Amor: Las mentiras y los engaños no te llevarán lejos. Termina la relación con tu amante, antes de que esta termine con tu pareja.

Riqueza: Tendrás acceso a información clave que te permitirá desarrollar una ventaja competitiva frente a tus pares laborales. Aprovéchala.

Bienestar: Los días de intensa humedad te jugarán una mala pasada en el ámbito de la salud. No te expongas innecesariamente al sol o a calores extremos.

Piscis: Hay decisiones que se toman mejor guiándose por el sentido de la ética personal y profesional. Si tienes dudas, habla con un amigo.

Amor: Te sentirás más socorrido en el terreno del amor que en el de los negocios. Prepárate a disfrutar de largos períodos de estabilidad amorosa.

Riqueza: En el azar no habrá solución a los problemas. No gastes el poco dinero que te queda intentándolo porque no es buen día.

Bienestar: Júpiter va a provocar en ti fuertes dosis de energía. Tendrás muchas ganas de salir y divertirte, elige para ello gente afín.