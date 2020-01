Rabbani, uno de los principales acusados de volar la AMIA: "Creo que a Nisman lo mataron"

Mohsen Rabbani, exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires y uno de los principales acusados por el atentado a la AMIA, dijo este viernes que a Alberto Nisman lo mataron.

Sus palabras tienen lugar a días de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del exfiscal de la UFI AMIA y a poco de estrenarse la serie de Netflix sobre el caso. "Creo que a Nisman lo mataron porque en Diputados se iba a saber la verdad, que Irán no tiene nada que ver con el atentado a la AMIA", lanzó en diálogo con Radio 10.

De acuerdo a la investigación de Nisman, Rabbani fue una figura clave en la planificación del ataque terrorista que dejó 85 muertos en 1994. Es una de las ocho personas (algunas ya fallecidas) sobre las que pesan circulares rojas de Interpol para su detención internacional. El exfuncionario diplomático está acusado de ser "el cerebro" del ataque.

“¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar ante los diputados, que iban a hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Por qué quieren llevar a la cárcel a D'Elía porque viajó a Irán”, se preguntó.

En ese tramo de la entrevista, el exfuncionario volvió a repetir su teoría acerca de por qué Nisman no pudo exponer ante el Congreso los detalles de su denuncia por supuesto encubrimiento a Irán. "Yo pienso que lo mataron para que nadie se pudiera enterar de que tenía las manos vacías", indicó.

A su vez, no descartó que el fiscal pueda haber sido forzado a matarse porque "no tenía nada" contra los iraníes acusados de perpetrar el ataque y reiteró que no se presentará a declarar en la Argentina. (Fuente TN)