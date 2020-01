Polémica: la oposición dijo que reemplazar los billetes de animales saldrá $6000 millones

La oposición salió a criticar la iniciativa del Banco Central de reemplazar los billetes con animales por nuevos con imágenes con próceres. El diputado radical Luis Petri aseguró que esa medida tendría un costo de unos $6000 millones, aunque en el BCRA lo descartaron y afirmaron que la transición será "progresiva".

El gobierno de Alberto Fernández adelantó desde varias semanas antes del cambio de administración que la idea del Frente de Todos era volver a la tradición de tener imágenes de figuras representativas de la historia argentina en la moneda nacional. Durante el mandato de Mauricio Macri el Central imprimió distintas series de billetes con animales autóctonos.

El presidente de la entidad monetaria Miguel Pesce lo confirmó más adelante e incluso adelantó que lo haría en los primeros seis meses de mandato. Desde la oposición salieron a criticar la medida, a la que consideraron "innecesaria" por el costo que implicaría para el BCRA en un contexto de emergencia económica.

"Voy a solicitar al BCRA se abstenga de reemplazar los billetes teniendo en cuenta su costo, $6 mil millones y la emergencia promovida por el oficialismo. Más de 200 mil personas se podrían beneficiar con la tarjeta alimentaria para combatir la pobreza de generarse ese ahorro", escribió el diputado nacional Luis Petri en su cuenta de Twitter.

Desde el Banco Central salieron este jueves a contestar. "El proceso de cambio de los billetes hacia una familia con personalidades que se identifiquen con los valores sociales de la Argentina será sin apuro, porque hay billetes ya impresos y otros imprimiéndose, y no vamos a malgastar el dinero", dijo Pesce.

En la entidad consideraron que ese cálculo no es correcto ya que la renovación de los billetes se realiza en la medida es que otros se van quitando de circulación. Como no se trata de un rescate de todos los modelos en circulación para la impresión de los nuevos, no tendría un costo "adicional".