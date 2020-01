Adolescentes vulnerables denuncian apremios policiales en el Hogar para Niñas Huaina Huasi

La violencia en las instituciones del Estado con rostro de mujer.

Ayer se conoció que, días atrás, más precisamente el lunes, una adolescente de quien se reservan todos sus datos personales, denunció en el Precinto Judicial Nº 3 de La Chacarita, ser víctima de constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de una mujer policía, quien cumple consigna en el instituto para niñas Huaina Huasi.

En dicho lugar, se alojan a niñas y adolescentes vulnerables, que sufren distintas situaciones sociales graves, algunas de ellas víctimas de violencia en su seno familiar.

Allí las jovencitas reciben la atención necesaria, van a la escuela, realizan deportes, etc., como cualquier persona de su edad.

Sin embargo, la denuncia por supuestos maltratos físicos y vejaciones policiales en el Hogar encendieron la alerta.

Denuncia

LA UNION pudo conocer de fuentes judiciales que el pasado lunes, una de las adolescentes allí alojadas se presentó ante la justicia y denunció a una mujer policía.

En su relato, la jovencita dijo ser víctima de agresiones físicas, psicológicas y hasta, supuestamente, de vejaciones por parte de la uniformada cada vez que esta cumple la función de consigna en el edificio.

La joven, ademas habría manifestado que estas situaciones de violencia vienen ocurriendo desde hace algún tiempo, pero que no se había animado a denunciar por temor a que no le creyeran. Asimismo, dijo no ser la única interna del Hogar que es víctima del maltrato de la policía, pero que las demás chicas no se animan a denunciarla por miedo a que “les vaya peor”.

Luego de escuchar el relato de la adolescente, los sumariantes informaron del supuesto caso de violencia en el Hogar para Niñas Huaina Huasi a la fiscalia en feria, a cargo del Dr. Mauricio Navarro Foressi, desde donde se impartieron las directivas a seguir.

Entre ellas, que la adolescente denunciante fuera examinada por el médico legista que constatará las lesiones, que según la chica, le fueron provocadas por el accionar violento de la mujer policía.