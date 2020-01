Dramático relato de la directora de El Tolar: “falleció Roque porque en mi comunidad no hay camino ni médico”

Las casi cien personas que viven en El Tolar hoy no tuvieron una jornada normal. El fallecimiento de uno de sus miembros, fue un golpe anímico difícil de superar. La voz de esta comunidad es la docente Amalia Agüero, quien mediante un posteo en la página de Facebook de la escuela, relató lo sucedido con Roque Gordillo. “Decir que hoy es un día triste es poco, no alcanza para expresar el dolor que siento en mí corazón, en mí alma. Falleció un muchacho de mí adorada comunidad”, comienza contando la docente.

Seguidamente agregó “esto es como un crónica anunciada. Algún día iba a pasar porque en mí comunidad no tienen ni médico, ni agente sanitario, ni agua potable. El camino fue una cruel mentira. La promesa de un agente sanitario también. Dios mío no aguanto este dolor”, sentenció.

Recordemos que para poder acceder a El Tolar, se debe llegar primero a La Soledad, el pueblo más cercano que tiene caminos aptos para la circulación de vehículos. A esto, se le suma el tramo final: una cuesta de 3.200 metros de altura que conecta con El Tolar y sólo se puede recorrer arriba de un caballo o mula. Amalia y todos los habitantes del lugar, incluido el fallecido Roque, llegan después de tras montar nueve horas arriba de un animal.

Sobre la situación de salud del joven, indicó que padecía algo relacionado a los riñones pero que las veces que intentó tratarse, sus recursos económicos no lo ayudaron. “A veces se volvía sin hacerse atender porque no tienen adónde quedarse en Belén y no les alcanza para pagar alojamiento y comida”, recordó en el relato de la página de Face de la escuela n° 474.

Profundamente afectada, Amalia Agüero solicitó que se comparta esta historia porque “esto se tiene que saber no puede quedar así. Murió una persona maravillosa, que tenía toda la vida por delante”, finalizó.