Luis Novaresio habló tras la polémica por los dichos de Dady Brieva

Era una entrevista que salió al aire hace bastante semanas pero que recién en los últimos días cosechó polémica. En un mano a mano para El Destape, Dady Brieva y Luis Novaresio estaban hablando de la actualidad del país y el integrante de Midachi le dijo a su interlocutor: "Te hiciste puto ¿no te podés hacer peronista?", motivo por el que fue tildado de homofóbico en las redes sociales. Pero luego de un prolongado lapso de silencio, el periodista habló por primera vez del escándalo y aclaró qué tipo de vínculo tiene con el actor.

El rosarino se comunicó con su colega Mauro Viale cuando este se encontraba al aire en Polémica en el bar (América), y su mensaje de texto fue revelado por él en vivo tras haber debatido brevemente sobre la controversial frase del humorista.

"Amigo, no salgo de mis asombro con lo que escucho. ¿Qué polémica hay? ¿Estamos todos locos? Si hay algo que decir, será el domingo en Debo, y te digo en on que Dady es mi amigo, lo quiero y que nada de lo que dijo en esa nota me ofendió ni mucho menos me parece homofóbico", indicó Novaresio, que además añadió que la polémica que se generó es "un producto de la grieta que él no piensa alimentar".

"Los amigos nos decimos todo con ironía ni humor, es cosa de todo el tiempo. Él me habló a mí y no me sentí ofendido ni nada de lo que dicen", sentenció Luis en el mensaje que le mandó a Viale.

De esta manera, el conductor de América apagó el escándalo que habían encendido miles de usuarios de las redes, y dejó en claro que su relación con Brieva es muy buena, tal cual lo había demostrado en esa entrevista que le otorgó, en donde además de hablar de política se soltó para dar a conocer detalles de su romance con Braulio Bauab, como por ejemplo, el hobby oculto que tienen juntos.

La revelación del noviazgo de Novaresio ocurrió a mediados de septiembre del año pasado, primero con una llamativa foto del periodista junto con un adorno que provocó que en primer lugar lo desmienta, y luego, con la confirmación oficial de su relación a través de otra imagen que los expuso a los dos oficialmente como novios. Desde ese entonces, Luis se ha mostrado muy feliz por el momento que está viviendo con el empresario inmobiliario, llegando a protagonizar varias postales románticas y divertidas en su cuenta de Instagram.