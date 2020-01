La comuna desmintió nombramientos y justificó los descuentos

El Secretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre salió al cruce de las declaraciones de Walter Arévalo, quien acusó a la municipalidad de haber generado nuevos nombramientos de becados, además de manifestar molestia por los descuentos en los haberes cobrados en la jornada de ayer.

En este sentido el funcionario, primeramente desmintió que la gestión de Gustavo Saadi haya creado nuevos puestos trabajo, al tiempo que aclaró en declaraciones radiales, que esta nueva gestión está abocada a la reestructuración de la planta funcional actual. “Desde que asumió el Dr. Saadi no se incorporó un solo becado nuevo. Nosotros estamos en un proceso de revisión y reempadronamiento de todo lo que tiene que ver con el programa Catamarca ciudad trabaja, para poder definir una política destinada a todos los becados, por lo tanto no está en nuestra intención hacer nombramientos”, sentenció Aguirre en diálogo con Radio Valle Viejo.

En cuanto los descuentos, el responsable de Asuntos Municipales indicó que los mismos no tienen relación con la legalidad de la medida y que los mismos se hicieron con el amparo legal correspondiente. Lo que se aplicó, dijo Aguirre “son por algunos días no trabajados, aunque fueron muchos más los del paro pero nosotros propusimos que no se aplique sobre la totalidad de los días porque eso hubiera significado un grave daño al bolsillo del trabajador”.