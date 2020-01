Sumariaron a los policías que no quisieron tomarle la denuncia a la madre de Agustín Rasguido

Mientras Elías Nieva, de 19 años, principal sospechoso del crimen de Agustín Rasguido, hecho ocurrido el pasado 25 de diciembre en el departamento Santa Rosa, continúa prófugo de la justicia y “ausente de su hogar”, el Secretario de Seguridad de la provincia ordenó iniciar un sumario administrativo -paso previo a la situacion de disponibilidad- a todos los efectivos policiales que durante la jornada del día en que desapareció Agustín Rasguido -25 de diciembre- cumplieron guardia en la comisaría de Bañado de Ovanta. La medida obedece a las fuertes críticas que Verónica Rasguido, madre del joven asesinado, formuló contra la fuerza de seguridad de la provincia, a la que acusó de no querer tomarle la denuncia por la desaparición de su hijo, de no tomar con seriedad la ausencia del joven y no brindarle la ayuda necesaria para su pronta ubicación.

“Cerraron la comisaría con llave a las dos de la madrugada”, habría indicado la madre de Agustín mientras ella juntó a familiares y amigos para buscar al joven por sus propios medios.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad indicaron que la medida fue adoptada por el Secretario de Seguridad luego de haber participado el último lunes a la noche de una reunión en la localidad de mención, donde estuvo presente el Ministro de Seguridad, Hernán Martel; la madre del joven asesinado, Veronica Rasguido; el intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz; el intendente de Los Altos y el Senador por el departamento de Santa Rosa.

Según se supo, durante la reunión que duró un par de horas, los funcionarios habrían dado a conocer la situación actual de la investigación, que se lleva adelante para el esclarecimiento del crimen de Agustín y cuáles son los pasos sobre los que se trabaja para poder dar con el paradero del principal sospechoso, Elías Nieva.

por otro lado, este diario pudo dialogar con policías que estuvieron de guardia el día del hecho, quienes negaron las acusaciones de la madre del joven Rasguido e indicaron que el inicio del sumario es una cuestión administrativa que en breve resolverá que se actuó debidamente, según su entender.