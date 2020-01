“La debilidad de los abusos esclesiásticos es fruto de una sociedad que está en eso”

Hace unos días atrás la Iglesia de Catamarca informó acerca de la creación de una comisión en el seno del obispado, integrada por sacerdotes del clero católico local para la investigación de los abusos sexuales que pudieran ser cometidos por sacerdotes. Actualmente en nuestra provincia, tres curas están siendo investigados por la Justicia ordinaria como presuntos autores de delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de mujeres, quienes siendo niñas -cuando sucedieron los hechos- ayudaban en las sancristías de las iglesias, en el interior de la provincia.

Si bien dicha comisión empezaría a funcionar recién en el mes de febrero próximo, LA UNION dialogó en exclusiva con el obispo Luis Urbanc al concluir las fiestas de la epifanía del Señor, que es la manifestanción del hijo de Dios a todos los pueblos paganos, representada en los tres sabios que vinieron de oriente y de la Virgen de Belén, patrona de aquella localidad.

“Es un gran desafío que tenemos. Yo creo que es uno de los karmas de nuestros tiempos”, inició el dialogo, el Monseñor, al referirse a los abusos sexuales eclesiásticos en nuestra provincia.

“Esta debilidad es fruto de una sociedad que está en esto. Porque nosotros no estamos ajenos a lo que pasa en la sociedad. Sabemos de cuántos niños son abusados y es lo más terrible que puede haber. Son abusados por sus papás, por sus mamás, por sus abuelos. Eso es gravísimo y sucede desde hace siglos y no se dice nada, y es grave porque está sucediendo. Evidentemente que es mucho más escandaloso y más grave cuando quizás un pastor hace algo de esto. Yo creo que estas cosas son las cosas que tenemos que empezar a superar, tenemos que vencer, tenemos que formar bien”, expresó.

“De allí es que uno se cuestiona cómo es que un pastor, un sacerdote que está tan cerca de Dios, que ha tenido tanta formación, haga esto (abusar de una persona) que es terrible. Entonces precisamente uno dice dónde está la fe, porque principalmente la fe es lo que me ayuda a mí a saber respetar al otro desde que nace hasta que muere. Lo tengo que respetar, tengo que cuidar su integridad física, espiritual, moral. Así que tenemos que agarrar el toro por las astas, tenemos que encarar este mal que tenemos en la sociedad, que no es un problema solo de algún sacerdote. No, no, es de la sociedad” remarcó.

Asimismo, agregó “La víctima es la que sufre, hay una persona que ha sido abusada sea por quien sea, tenemos que estar ahí para ayudar a sanar, aún cuando no sé como se podrá sanar los traumas que generan un abuso de cualquier tipo. Creo que esto es una luz roja que se encendió en nuestra sociedad y todos tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos seguir mirando para otro lado, no podemos seguir ocultándolo, pero tenemos que ser muy caritativos. Hay que tener mucha caridad, no es cuestión de que solamente se ventile y a la víctima las hagamos sufrir más todavía, porque es así. Yo digo, una persona que ha sido abusada y todavía que se la ponga en el tapete es terrible”.

“Todos tenemos que aprender de esto no nos tenemos que andar acusándonos o sacándonos el lazo. Desde la iglesia hemos tratado de ver esto -el abuso sexual- de que si hay alguien que haya tenido alguna experiencia amarga, que sepa presentarse ante ese sacerdote y presentar su caso para que se pueda tomar cartas en el asunto” explicó en relación a una de las funciones que tendrá la comisión sacerdotal.

Finalmente, monseñor se refirió a la debilidad del ser humano, sea una persona común y corriente o un sacerdote “Tenemos que partir siempre del hecho de que todo ser humano es débil, es frágil. Por eso nos tenemos que ayudar y apuntalarnos los unos a los otros para que no metamos la pata donde no hay que meterla. Para que aprendamos a caminar a la luz del día con respeto cuidando a los demás. Aquí nadie diga: de esta agua no ha de beber porque seguro que va a caer”.

“Es muy importante el discernimiento previo y la formación evidentemente es algo que va a haber que tener muy en cuenta a la hora de la formación de los futuros sacerdotes, evidentemente y que cualquier laico, cualquier persona que vea algo fuera de lugar, lo tiene que decir con tiempo. Yo veo en este candidato esto esto y esto, honestamente, no mintiendo no inventando. Creo que eso es fundamental porque esto es entre todos. Todos tenemos que ver con claridad y caridad y dirigirse a hablar con quien corresponde, no eso de que corre, ve y dile, que andan difundiendo por todas partes y después se sabe lo que es el teléfono descompuesto. Por eso, primero hay que acercarse a la persona que uno cree que está equivocada, hablar con esa persona, hacerle ver la corrección fraterna, porque es muy importante, porque solamente así vamos a poder solucionar tantos problemas que tenemos”, finalizó Urbanc.