Justicia ordenó a OSEP brindar cobertura a un electrodependiente

Andrea Castillo, mamá de Máximo Sampayo de 8 años y electrodependiente, explicó a LA UNION la odisea que tuvo que pasar a fin de que OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos) le dé una respuesta al pedido para la compra de un estimulador vagal (cybernonic modelo 106) a fin de que su hijo pueda ser intervenido quirúrgicamente.

Castillo dijo que ante la negativa de la Obra Social se vio en la obligación de presentar un recurso de amparo a la Justicia Federal, que recientemente falló a favor del niño y obliga a la prestadora estatal a hacer lugar al pedido.

La sentencia emitida por el Poder Judicial de la Nación, Juzgado Civil y Comercial en diciembre del 2019 establece que OSEP “deberá arbitrar los medios para autorizar y garantizar en forma inmediata y por la vía que corresponda, la cobertura del 100% del costo de la provisión del estimulador vagal (cybernonic modelo 106), como así también brindar cobertura al 100% del costo de la internación y cirugía de epilepsia (colocación de estimulador del nervio vago) a la que debe someterse el menor Máximo Sampayo”.

En ese contexto, la madre de Máximo expresó su preocupación, ya que el niño tiene fecha de cirugía para el próximo el 23 de enero por lo que deberá viajar a Buenos Aires días antes de la fecha mencionada, pero no consigue respuesta de los directivos de OSEP respeto al estado del trámite y la compra del aparato.

“Estoy muy preocupada por el aparto para que puedan operar a mi hijo. Me cansé de ir a OSEP y el director (Norberto Bazán) se niega a atenderme, no voy a bajar los brazos, este fallo me da la fuerza para seguir luchando por mi hijo”, manifestó la mamá del niño.

Castillo comentó que hoy volverá a la obra social e intentará nuevamente obtener una respuesta.

“Mañana (por hoy) voy a ir de nuevo a ver si me quiere atender el director de OSEP. Voy con miedo porque he visto gente que la pasa muy mal cuando tiene que pedir una derivación, pero mi Máximo necesita más que nunca que siga intentando”, afirmó.

Hasta el cierre de esta edición, la mamá confirmó que el niño convulsionó 15 veces en un solo día, y reiteró la urgencia de que la solución llegue cuanto antes. Dijo además que su hijo, para operarse, tendría que viajar en ambulancia que demandaría 17 horas de viaje y con las complicaciones que eso significará, ya que esta utiliza 6 aparatos y en ocasiones está conectado a 4 de ellos. “Desde el 2018 que vengo en lucha, no tengo el dinero sino, yo misma compraría el aparto para mi hijo”, concluyó.