Yanina confesó que tuvo sexo con Diego Latorre durante sus vacaciones en Europa

Yanina Latorre habló con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) luego de llegar de su viaje por Europa junto a Diego, su hijo y su madre, y reveló que tuvo un fogoso encuentro íntimo con el ex futbolista, a pesar de estar separados desde agosto de 2019.

El 6 de diciembre pasado, Yanina anunció oficialmente que estaba separada de Diego. La ruptura se dio luego de varias especulaciones, y en medio de un nuevo escándalo que involucra al ex futbolista con una supuesta infidelidad y audios sexuales. Sin embargo, a pesar de la separación, los Latorre se mostraron en un casamiento y luego viajaron juntos a Europa.

Tras haber recorrido París y Londres, la panelista volvió al país y dialogó con LAM, donde contó que el viaje los unió más y que hasta tuvieron relaciones sexuales.

"¿Qué esperaban vernos a los golpes o a las piñas? No hay nada nuevo que lo que conté en diciembre", sostuvo al ser consultada sobre las fotos y videos que mostraban a la "pareja" muy junta.

Al querer saber sobre su intimidad, Ángel De Brito preguntó: "¿Durmieron juntos?". A lo que Yanina respondió: "Obvio, no te pago dos cuartos ni en pedo. Ni en pedo cambio de cuarto, es muy caro separarse", sostuvo entre risas.

Rápida de reflejos, Majo Martino, que se sumó al panel, lanzó: "¿Pero en esa cama se tentaron un poco? Puede pasar".

"Si, ¿querés saber si tuve sexo? Sí, tuve sexo con Diego, no conocí a nadie", tiró sin filtro Latorre.

Cinthia Fernández, quien horas atrás rompió en llanto por Martín Baclini, le preguntó a su compañera de panel si había pensado en reconciliarse con Diego. "Así como estamos, estamos bien. Es hermoso, no me planteé nada más, no me planteo nada más", señaló contundente la contadora. Sin embargo, amitió que el comentarista deportivo continúa con sus intenciones de reconquistarla.

Además, cuando se le preguntó sobre las supuestas infidelidades de Diego, Yanina fue aún más contundente: "Ya sabemos que es todo un delirio".

