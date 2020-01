Primeros pasos para destrabar el conflicto entre el municipio capitalino y el SOEM

Luego de más de tres horas de una reunión álgida en la sala de audiencias conciliatorias en la Dirección de Inspección Laboral (DIL), presidida por su director Diego Romero, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo planteó once puntos para llegar a un acuerdo con los representantes de la Municipalidad de la Capital.

El titular de la DIL, Diego Romero, recordó que “la conciliación obligatoria la solicitó el gremio del SOEM capitalino y representa un instrumento jurídico del derecho laboral argentino, donde las partes del conflicto laboral deben acatar ciertas medidas, para generar una etapa de conciliación previa a la judicialización del conflicto”, fue con estas palabras inició la reunión.

El debate, que había solicitado el gremio, empezó a las 09:30, con un clima tenso y chicanas de por medio, sobre las diferentes posiciones de cada una de las partes, pero en algunos puntos fueron encontrando un acercamiento para los acuerdos cerca de las 13 y los que no, serán tratados en la próxima audiencia conciliatoria el 9 de enero a las 9, en la DIL.

A continuación, los once puntos planteados por el SOEM:

1) Bono de fin de Año,

2) Tratamiento del proyecto de precarización laboral,

3) Pago de recategorizaciones de acuerdo a lo establecido por ordenanza 6144/15 y pago retroactivo del mismo que se encentra pendiente de los años 2018 y 2019,

4) Modificación de la ordenanza que dispone la recolección de residuos como servicio esencial y/o en su defecto el pago de un adicional al personal que presten dicho servicio, de acuerdo a lo establecido por restricción al derecho de huelga. Como así también que el mencionado servicio esencial no sea realizado por personal precarizado, el cual no cuenta con obra social, 5) Devolución de adicional de distintas aéreas del municipio, principalmente el adicional de fondo estimulo, al personal de Rentas- Dirección de Recaudación- Obras Particulares y otras que lo perciben,

6) Reactivación de la Radio Municipal, bajo condiciones de infraestructura Edilicia y Técnica,

7) Garantizar las condiciones del parque automotor,

8) Garantizar la entrega de indumentaria de trabajo y EPP a todas las aéreas del Municipio,

9) Garantizar la salubridad de los trabajadores y vecinos que visitan el cementerio municipal dada a la acumulación de cuerpos en sectores particulares por falta de nichos que se encuentran en descomposición., emanando olores nauseabundos y contaminantes,

10) Solicita participación por parte de esta Dirección a través de auditorías e inspecciones y se dejen acreditadas las condiciones de espacios laborales como maquinarias y vehículos afectados a la tarea diaria de cada sector y

11) Que los fondos correspondientes al sindicato en diferentes conceptos, sean girados dentro de los tres días posteriores a las liquidaciones de haberes, de acuerdo a lo establecido a la ordenanza Nº 2303/91, art. 3.-

Ante ello, el secretario de Gobierno del Municipio de la Capital, Gustavo Aguirre planteó en relación al primer punto que “no es una obligación legal pagar el bono y que además la municipalidad no está en condiciones de pagarlo”. Por otra parte, agregó, “el municipio ha otorgado un aumento en el mes de octubre, dentro del contexto en el cual, la gobernadora (Corpacci) ha otorgado un aumento para la administración pública provincial, lo cual ha resultado ser mejor para los trabajadores pues el mismo se incorporó a los haberes de los trabajadores”.

Arévalo manifestó que “el Municipio en una reunión llevada a cabo con el gremio dijo que no podía otorgar un bono y luego de media hora de concluida la misma, salieron a anunciar un bono para los precarizados, lo cual pone en evidencia que ha sido una actitud que pretendió desmembrar la huelga llevada a cabo por el gremio”.

En relación a ello Aguirre sostuvo que ante la falta de fondos para poder adoptar una medida de carácter general, se decidió dar prioridad a los beneficiarios del plan Catamarca Ciudad teniendo en cuenta que los mismos no perciben S.A.C. Mientras que el director de Recursos Humanos del municipio, Miranda solicita que se excluya de la presente negociación a los beneficiarios de los programas Catamarca Ciudad Trabaja y becas porque no están representados por el SOEM, mientras que Arévalo adjunto copia del acta de asamblea de fecha 10/11/19 mediante cual consta que los trabajadores han solicitado la representación a la entidad sindical.

En relación al punto 2, el Dr. Aguirre dice que solicita que este punto sea tratado con los integrantes del Concejo deliberante ya que el mismo no es competencia del Ejecutivo Municipal pues dicha situación debe ser resuelta mediante Ordenanza Municipal, pero Arévalo dice que “el tema ha sido tratado con integrantes del concejo quienes le manifestaron que dicha situación depende de una decisión política del ejecutivo municipal”.

Con respecto a este punto, el Dr. Aguirre dijo que está de acuerdo con el hecho de que se dé prioridad a las personas que se encuentran prestando servicios en la actualidad, aún cuando todos los ciudadanos de la provincia puedan tener aspiraciones a ingresar a alguna dependencia del estado, ya sea provincial o municipal, pero lamentablemente el municipio no está en condiciones de realizar mayores erogaciones en el tema de personal, pero que se analizará la propuesta del gremio.

En cuanto al punto 3, el Dr. Aguirre dice que la Ordenanza 6164 y el Dcto. 721/19 mediante el cual se estableció que el retroactivo de las diferencias, se hará efectivo con el pago de los haberes del mes de enero/20. Que este punto es una prioridad para darle una solución pronta y favorable a los trabajadores.

En el punto 4, el Dr. Aguirre manifiesta que la ordenanza debería ser derogada por el Concejo deliberante pero que podría ser viable el pago de un adicional al personal que preste dicho servicio durante los momentos de medidas de fuerza, mientras que el secretario general del gremio reitera la solicitud que el servicio esencial no sea realizado por personal precarizado, el cual no cuenta con obra social, asimismo solicita que dicho adicional, no sea únicamente para los días de huelga sino que, en caso de ser formalizado, sea un adicional que los trabajadores reciban en forma permanente.

En el 5, relativo al adicional del personal, el representante de la entidad sindical manifiesta que solicita que el pago de lo adeudado se efectivice en un solo pago con los haberes del mes de enero/2020, mientras que el CPN, Marchetti dijo “la compensación que se adeuda se efectivizará en tres cuotas mensuales y consecutivas, la primera de ella con los haberes de diciembre/19, enero y febrero/2020.

En cuanto a los puntos 7 y 10, el titular de área de Seguridad e Higiene, Lucich dice que “los vehículos para la recolección de residuos se encuentran en óptimas condiciones”, mientras que Arevalo dice que no es cierto ya que algunos vehículos les falta el guardabarros, paragolpes, etc. Por ello, manifiesta que en caso de accidentes, por el mal funcionamiento de los vehículos, la Municipalidad será la única responsable por tales contingencias. Al respecto, interviene Marchetti y dice que el Intendente dio instrucciones para que se adquieran vehículos 0 Km para la realización de la tarea de recolección de residuos y ambas partes solicitan la intervención de la DIL, a fin de que por intermedio de la División Higiene y Seguridad determine las condiciones en las que se encuentran dichos vehículos.

A continuación se procede a tratar el punto 8, respecto de garantizar la entrega de indumentaria de trabajo y EPP a todas las aéreas del Municipio, a lo que el Dr. Miranda dice que entregaron indumentaria a todos el personal de planta permanente y contratados como así también al personal de Catamarca Trabaja, (823 pares de botines y 64 pares de botines dieléctricos) y en el caso que haya trabajadores que no recibieron la indumentaria, el gremio remita el listado para proceder a la entrega de los elementos faltantes.

En cuanto al punto 6, relacionado con la reactivación de la Radio Municipal, bajo condiciones de infraestructura Edilicia y Técnica, el municipio alquilará un espacio físico para la instalación definitiva y que es materia prioritaria para el ejecutivo municipal, y se concretara aproximadamente en veinte (20) días con el llamado a la licitación.

Pasando a tratar el punto 9) respecto de garantizar la salubridad de los trabajadores del cementerio municipal, el Cdor. Marchetti dijo que se contrató un servicio para que en forma mensual se proceda a la reducción de doscientos cuerpos.

En relación al punto 11, sobre los fondos correspondientes al sindicato en diferentes conceptos, sean girados dentro de los tres (03) días posteriores a las liquidaciones de haberes, de acuerdo a lo establecido a la ordenanza Nº 2303/91, art. 3, el Cdor. Marchetti dice que es prácticamente imposible la realización de dichos aportes en la forma establecida en la ordenanza, pero se compromete a realizar dicho aportes, en forma quincenal, el 50%, dentro de los tres días del pago de haberes y el 50% restante, dentro de los tres días de recibida la coparticipación, en tanto Arévalo manifiesta que no tiene ningún problema en que dicho aporte sea realizado en dos cuotas, tal lo propuesto por el contador Marchetti. Asimismo finalizó con que el gremio va a proceder a la devolución de la cuota solidaria a los trabajadores no afiliados a la entidad sindical.