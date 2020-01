Protocolo sobre las prácticas institucionales de personas LGBT

Esta mañana, en las oficinas de la Secretaría de Asuntos Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, se realizó un encuentro con el fin de hacer entrega de certificados del Ciclo de Formación en Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Género en contexto de Encierro dirigido a personal del Servicio Penitenciario. En la ocasión, se comenzó a dialogar a fin de desarrollar un protocolo para regular las prácticas institucionales de personas LGBT que tiene conflicto con la Ley Penal.

Participaron el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini y la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Nora Matach, el secretario de Asuntos Institucionales, Roberto Perrota, el subdirector del Servicio Penitenciario, Prefecto Carlos Roncorini, de la Asociación Siempre Diversidad Catamarca, Jorge Ovejero y referentes de distintos programas y organismos relacionados a los Derechos Humanos y la Diversidad.

Jorge Ovejero de ASDA señaló que “en el día de hoy se realizó una reunión interinstitucional entre nuestra Asociación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, en representación del Servicio Penitenciario, el sub prefecto Ariel Agüero, el programa de Contexto de Encierro del Ministerio de Salud, la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y la Secretaría de Asuntos Institucionales”.

Ovejero explicó en qué consistió el encuentro y dijo que “es principalmente por el tema del Ciclo de Formación de Derechos Humanos y Diversidad Sexual en Contexto de Encierro que llevamos a cabo el año pasado con resolución del Ministerio de Salud y que constó de ocho módulos y 18 horas cátedra. Estuvo dirigido al personal de servicio penitenciario y a los cadetes del 1er y 2do curso, fueron 75 personas entre dos unidades”.

“El propósito de esta reunión fue hacer entrega simbólica de estos certificados a la Unidad Penal de Mujeres y a la Unidad Penal de Varones; y además empezar las charlas para la futura elaboración del protocolo de abordaje personas de LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero) privadas de su libertad”, indicó. Asimismo, aseguró que “queremos darle continuidad al ciclo sobre los cadetes del Servicio Penitenciario y ampliarlo a los cadetes del IES Policial".

Por su parte, al finalizar el encuentro, Roberto Perrota, lo calificó de muy interesante ya que "vamos a empezar por coordinar todas las acciones en el Servicio Penitenciario. No solo me parece importante articular lo que hace a los derechos humanos en general, sino en lo que hace al respeto por la diversidad en particular. Vamos a tratar de acordar un protocolo institucional que va a ser muy importante junto a la capacitación para seguir acercando soluciones. me parece que ya se han dado pasos hacia adelante y vamos a continuar porque ya no se puede retroceder en los derechos ganados".

Ovejero finalmente, explicó que “el protocolo tiene que ver con regular las prácticas institucionales con respecto a requisa, visita, ingreso de personas LGBT que tengan un conflicto con la ley penal de acuerdo a lo que establece la Ley de Identidad de Género”.