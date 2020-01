Policial comenzó a trabajar pensando en el Regional

Ayer, el Atlético Policial tuvo su primer entrenamiento de pretemporada pensando en el Regional Federal Amateur. Lo hizo en el predio de la Policía ubicado en Ruta 38. En la oportunidad, estuvieron presentes aproximadamente 35 jugadores.

La práctica estuvo comandada por el entrenador Roque Ferreyra, su ayudante Ramón Narváez y el preparador físico Gabriel Vega. Los trabajos constaron primero en lo físico y luego tuvieron un picado informal.

Se hicieron presentes la mayoría de los refuerzos confirmados que son los delanteros Esteban Valatkevicnis y David Vera, el mediocampista Darío Córdoba, los defensores Matías Ance, Nahuel Ahumada y Franco Correa Maturano y el arquero Gabriel Díaz. Además, se hizo presente Tomás Soria que será evaluado.

El que no estuvo de los refuerzos ya confirmados es Franco Arrascaeta que se espera que se sume este viernes. Por otro lado, con respecto a las ausencias, el que no estuvo fue Gonzalo Castro, que viene de ser una pieza clave en el Poli campeón. También, el que no seguirá es Franco Suárez que volvió a Juventud. El que tampoco estuvo fue David Monge, que debe resolver su situación con Defensores del Norte.

Con respecto a los otros refuerzos que podrían llegar, se buscará otro arquero y están negociando con Rubén Veliz de Coronel Daza, y si no se da, surgió el nombre de Rubén Aguilera. Por su parte, se busca otro centrocampista y el que podría llegar es Francisco Rocha.