Escándalo en Punta del Este con la nieta de Susana Gimenez

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, comenzó el 2020 con un escándalo a la salida de un boliche en Punta del Este. La joven y su madre, Mercedes Sarrabayrouse se pelearon con un vecino de la ciudad balnearia que las acusó de tapar el garage de su casa. En la pelea habría habido gritos, insultos y golpes.

En el ciclo Los ángeles de la mañana compartieron fotos del Mini Cooper de la nieta de la diva estacionado en el frente de la casa de Marcelo Parra. En las imágenes se puede observar al vehículo arrimado a al vereda, al costado de donde comienza el garage.

A su vez, comenzó a circular en las redes sociales un video de la pelea entre la it girl y el hombre: “Ella me pegó, no hace mas que pegarme”, dice él y una mujer, no se reconoce si se trata de Lucía o de Mecha, le aclara: “El auto de atrás está mal estacionado no ella”. Luego se lo vuelve a escuchar a él. “Yo no te toqué boluda”, dice no se llega a ver a quién.

“¿Sabés quién soy yo? Lucía Celasco, la nieta de Susana”, le habría dicho bloggera al vecino y a su mujer, según contó un testigo a Teleshow, quien además aseguró que comenzó a pegarla al hombre. Tras el violento episodio, Parra radicó en la Seccional 12 de La Barra una denuncia por “amenazas y agresiones”.

Jimena Binaghi, la mujer de Parra, contó su versión de los hechos: “Se acercó una chica totalmente fuera de sí, al parecer la propietaria del Mini Cooper y me dijo ¿¡Ni se te ocurra tocármelo, negra de mierda!’". Luego, agregó en diálogo con FarándulaShow: “Se me vino encima, directamente. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando. Se volvió loca”.

“Mi marido salió y le dijo: ‘Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto’. Y (Celasco) se le fue encima: le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto. No había forma de calmarla", relató Jimena, quien luego vio a “gente de seguridad” de Tequila, que “trataron de agarrarla, le dijeron que se calme”.

La palabra de su marido coincide con su testimonio. “Vino una chica totalmente sacada gritando, insultando, diciendo que no le toque el auto -le dijo Parra a FM Gente 107.1, de Maldonado-. Me empezó a gritar: ‘¡Gordo, grasa, chorro!’. Me empezó a golpear”.

Según pudo saber Teleshow, desde el entorno de Lucía Celasco aseguran que en realidad la agredida fue ella, y que su accionar tiene que ver con una defensa frente a un ataque