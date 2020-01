Ateneo con un futuro incierto: “El 3 de enero quería volver pero es imposible si no nos pagan”

Ateneo Mariano Moreno vive dos realidades diferentes, una es la deportiva estando tercera en la Liga Nacional A1 de vóley y la otra es en lo económico, donde jugadores aducen que no están cobrando su sueldo. El que habló en exclusiva con Botineros sobre esto fue el entrenador Marcelo Silva, que se mostró preocupado con la situación y hasta dejó en claro que esta semana no se vuelve a los trabajos.

En una charla telefónica con el experimentado entrenador, se refirió primero a todo lo que está pasando en el club, donde declara que hace dos meses que no le pagan los sueldos a los jugadores y al cuerpo técnico: «En la parte deportiva no hay nada que reprochar, siempre dije que estaba para estar sexto o séptimo y la verdad que hicimos una primera parte espectacular». Y siguió: «Es una desilusión grande lo que está pasando, donde cuesta encontrar responsables porque si uno supiera quién se hace cargo de Ateneo o saber con quién hablar para poder ir y negociar o ver cuál es la problemática, pero no hay responsables ni caras visibles».

Siguió: «El que es la cara visible es Castro, realmente no tiene herramientas para que nosotros podamos estar tranquilos y trabajar. Llegamos a un punto donde hace dos meses vienen prometiendo y las promesas nunca se cumplieron. Es muy difícil porque tuvimos que volver a casa sin un peso en el bolsillo».

La realidad del plantel: «El 70% de los jugadores no tiene dinero para volver y no está bien que paguen su boleto para volver. Aparte de eso, no se sabe cuándo se va a pagar, si se va a pagar o si quieren seguir jugando la Liga. La verdad que es una incomodidad muy grande trabajar así».

El futuro es incierto: «Yo, el 3 de enero quería volver a los entrenamientos por la planificación que yo tengo. Es imposible que volvamos esa fecha ni los jugadores ni nosotros. La cuestión es cuándo volvemos porque ya el 15 tenemos que jugar contra Bolivar, partido televisado, la otra semana jugamos con River, otro partido televisado».

Continuó: «No sé quién se tiene que poner a cargo de esto para que esto siga. Nosotros cumplimos hasta el último partido que fue el 19 de diciembre, esperando promesas. Se hace difícil y está perdiendo mucha credibilidad Catamarca, donde es una plaza muy linda donde va mucha gente. Acá en Capital Federal, donde vivo, me están matando a preguntas de qué pasa, me preguntan si seguimos jugando”

El límite: «El 3 de enero seguramente que no empezamos. No pudimos hablar con nadie. El jueves Diego tiene una reunión con el gobernador. Nosotros necesitamos saber una decisión de por sí o por no. Hay contratos firmados y de alguna manera lo vamos a hacer valer». Y agregó: «La fecha limite será la competencia, el 16, mientras tanto ojalá que empiecen las negociaciones para que se salve la plaza y se puedan cumplir los contratos, sino no sé que va a pasar. Si no pagan es difícil que volvamos a Catamarca”.