Jalil y las obras para el 2020: minería, cloacas y finalizar el Acueducto Oeste

El primer mandatario detalló hoy parte de sus primeras obras para el 2020, entre las que se destacan las relacionadas con el agua, de largo reclamo entre los catamarqueños, en especial en temporada estival. En este sentido, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, Raúl Jalil señaló que se autorizarán $150 millones para finalizar con el Acueducto Oeste y además realizar otras perforaciones las cuales ayudarán a mejorar la distribución del líquido elemento.

En cuanto al tema de las cloacas para Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, Jalil manifestó que está a la espera de conocer qué área a nivel nacional trabajará con este tema. En este punto comentó que estás están contaminando las napas, por lo que se buscará un técnico de Israel para que trabaje en la reutilización de este líquido en los cultivos. “Valle Viejo tiene que solucionar el tema de las cloacas, en el sentido de que se están contaminando las napas y eso a la vez lo estamos tomando nosotros en la Capital. Es un tema que se tiene que solucionar”, acotó.

En este punto y para fundamentar la llegada del técnico internacional, Jalil comentó “ en los primeros días de febrero va a llegar para ver el uso del agua cloacal para el uso agropecuario, porque se sabe en muchas partes del mundo se reutiliza esto y a nosotros eso nos conviene”.

Sobre el tema minero, el gobernador indicó que Minera Agua Rica no presentó los nuevos informes de impacto ambiental y que hasta tanto, no se puede avanzar con este proyecto. “A cada proyecto hay que buscarle el consenso social necesario. Ahora bien, si nosotros no hacemos minería teniendo el 80% de montañas, va a ser muy difícil encontrar una salida laboral para la gente”, sentenció Jalil.