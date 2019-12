Fernández cuestionó las “ganancias extraordinarias” de las empresas

El presidente Alberto Fernández cuestionó a las empresas que obtienen “ganancias extraordinarias” y no descartó la intervención del gobierno nacional para analizar la estructuras de costos y tomar medidas en consecuencia.

“Tenemos medidas y recursos para adoptar. No se trata de fijar precios, se trata de ver que las ganancias y las utilidades sean razonables. En la Argentina, hay ganancias extraordinarias que en el mundo no se reconocen. Podemos ver simplemente cómo son los costos y ver que tengan ganancias razonables”, planteó el jefe de Estado en una entrevista con la periodista Mariana Verón en radio Continental.

“La ganancia que se obtiene en una economía estable no es igual que la que se obtiene en una economía castigada por la inflación. Hay mil herramientas que el Estado no ha usado en este tiempo. La Ley de Defensa de la Competencia hace referencia a todas estas cosas y la Ley de Góndolas tiende a eso en materia de alimentos”, ahondó.

El mandatario volvió a referirse a la inflación autoconstruida como uno de los principales males de la economía, que implica que grandes y pequeños comerciantes aumenten precios para prevenirse de posibles consecuencias negativas que aún no se produjeron. Criticó además a los sectores que trasladan el aumento del dólar al precio final de sus mercaderías, pese a que sus industrias no están condicionadas por el valor de las divisas.

“Si me decís que el precio del dólar influye en el valor de venta de un ato, lo puedo entender. Pero no tiene sentido en productos que no demandan dólares. Lo que estoy haciendo ahora es más una tarea de docencia que de reproche: esto es algo que ocurre hace muchos años en un país con un historial inflacionario tremendo donde muchos sectores empiezan a remarcar precios por las dudas”, planteó Fernández.

El jefe de Estado le solicitó además a los grandes supermercados que absorban parte del IVA (21%), cuya aplicación estuvo suspendida hasta este 31 de diciembre por una medida adoptada por el gobierno de Mauricio Macri luego de las elecciones primarias. Según supo Infobae, en este momento se realiza una reunión para discutir la cuestión.

Y con un tono vehemente, aseguró: “Cuando el Estado interviene, se quejan; tienen que hacerlo como un gesto, el esfuerzo que les pido es que no tienen que ganar tanto. Si tengo que actuar, actuaré, pero quiero que los empresarios sean responsables.No puede ser que haya que llevar a los empresarios a los latigazos, por favor seamos todos razonables”.

Fernández adelantó que en la primera semana de enero se terminará de definir el pago de un monto mínimo para los trabajadores del sector privado que se aplicará a cuenta de las paritarias del 2020. “Si alguien quiere dar más, puede darlo”, aclaró. Defendió además la decisión de suspender la movilidad jubilatoria, porque la fórmula que había introducido Cambiemos era “impagable”.

El Presidente ratificó que el cepo llegó para quedarse: “Tiene que seguir porque en la Argentina no hay dólares; el cepo lo puso Macri, no nosotros, ahora estamos viendo con Martín (el ministro de Economía, Guzmán) que alternativas tenemos para que eso no afecte la inversiones”.

“Tenemos que tener cuidado porque no hay dólares. La gente se enoja por el impuesto, pero el dólar es un bien al que acude la gente porque no confía en el peso. Y está bien: es algo que no se va cambiar de la noche a la mañana. El dólar es un bien que hay que comprar en el banco y cuando un bien falta, son más caros. Nosotros necesitamos dólares para defender la producción. Si uno quiere viajar, puede hacerlo, pero tiene que pagar más”, reflexionó.

Fernández reconoció que el cepo actual es “diez veces peor” que el aplicado por Cristina Kirchner. “Es otro escenario; el cepo lo puso Macri como consecuencia del desastre que dejó”. Y para descartar la posibilidad de un relajamiento en el futuro cercano, informó: “En el Banco Central quedan disponibles poco más de 10 mil millones de dólares. No hay mucho espacio. A mí me resulta antipática la medida, yo tengo amigos que viajan y me dicen cosas horribles”.

El mandatario dijo que el objetivo de su gestión es ir generando las condiciones para que los inversores y la ciudadanía retome la confianza en el país, aunque planteó: “Nos metieron en la cancha perdiendo cinco a cero; no entré a una cancha donde el partido iba empatado o con un gol de ventaja”.

Finalmente, Fernández confirmó que este año enviará un proyecto al Congreso para despenalizar el aborto, aunque aclaró que pretende eliminar la lógica de la división y los enfrentamientos entre los pañuelos celestes y los verdes.