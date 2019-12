Denuncian que la hija de la intendente de Valle Viejo es “ñoqui” en la Legislatura

Otra vez Valle Viejo y su clase política se encuentra envuelta en un escándalo. En medio del conflicto por los trabajadores contratados a los que no se les renovará el vínculo (ver página 2), ayer se dio a concoer una denuncia presentada por el concejal radical, Javier Espinoza, en contra de la intendente Susana Zenteno y su hija Danisa Shaefer Zenteno por la supuesta comisión del delito de fraude a de la administración pública.

En la presentación, el edil chacarero denuncia que la hija de la jefa comunal figura como empleada de la Cámara de Diputados desde julio de 2019 pero que debido a que vive en la provincia de Córdoba, les sería imposible cumplir con las obligaciones laborales. Es decir cobraría el sueldo pero no trabajaría, lo que en la jerga de la calle se conoce como “ñoqui”.

Entre las pruebas presentadas por Espinoza se encuentran el decreto de designación de la joven, capturas de la red social Facebook que demostrarían que vive en Córdoba y el certificado de negativa de ANSES que acredita su cobro de haberes. Además, solicitó a la Fiscalía que pida a la Universidad Nacional de Córdoba, un certificado de alumna regular de la joven.

En la denuncia, el concejal chacarero acusa a la intendente Zenteno de haber influenciado para que el nombramiento de su hija se haga efectivo. “No hay cargo alguno que justifique que esté nombrada viviendo en otra provincia, como que no hay justificación que la intendente no esté al tanto de este nombramiento y no haya sido por su influencia que lo haya conseguido”, explicó Espinoza en declaraciones radiales.

El concejal comentó que la designación con índice 0,25 fue firmada por el ex presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil en el mes de julio de este año.