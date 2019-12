Miguel Ángel Russo está de regreso en Boca: "Ojalá me toque ganar la Copa Libertadores"

"Esperamos contar con Tevez y poder hablar con el, y ojalá me toque ganar la Copa Libertadores y festejar en la Bombonera. Ojalá me toque a mí lo que vivieron Lorenzo y Bianchi [ganar el trofeo en la cancha de Boca Juniors]". Miguel Ángel Russo firmó hoy contrato con el xeneize y volvió al club tras doce años: "Algo adentro mío me decía que iba a regresar, Dios sabe por qué pone las cosas, en qué momento y en qué lugar".

Russo fue presentado como DT oficialmente en la Bombonera, en una conferencia que dio junto al presidente Jorge Ameal. Si bien estaba presente en la Bombonera, Juan Román Riquelme no participó del acto ante la prensa.

Por su parte, Ameal habló sobre el futuro de Carlos Tevez: "Tiene contrato con la posibilidad de rescindirlo antes del 15 de enero. Así que esperemos que trabaje en Boca".

El vicepresidente primero, Mario Pergolini, retrató el momento exacto de la firma de Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador del plantel profesional en una de las oficinas del club y auguró un buen año para los hinchas.

El dirigente subió un video en su cuenta de Instagram donde mostró a Russo firmando el contrato junto el presidente Jorge Ameal y la siguiente frase: "Esta es la que va (por la firma). Bosteros, ¡nos va a ir muy bien!", dijo el conductor de radio y empresario.

El acuerdo entre Russo y Boca se oficializó en la cuenta del club en Twitter con una fotografía que reunió al entrenador, quien iniciará su segundo ciclo, Pergolini y Ameal. En la foto no aparece el ídolo Juan Román Riquelme, principal gestor de la vuelta del ex DT de San Lorenzo y Racing. "Las buenas ya van a venir. Feliz año, bosteros!", concluyó Pergolini en Instagram.