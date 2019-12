Sin acuerdo entre ATE y el Municipio de Valle Viejo

Las partes se presentaron en la Dirección de Inspección Laboral (DIL) en la primera audiencia conciliatoria dictada por el titular del organismo, Diego Romero quien les manifestó la predisposición para resolver el conflicto que pone en el ojo de la tormenta a los trabajadores municipales de Valle Viejo.

La reunión tuvo sus puntos críticos donde cada una de las partes expresó su postura con respecto a la situación de incertidumbre de los trabajadores chacareros pero no llegaron a un acuerdo, marcando una segunda reunión para el miércoles 8 de enero de 2020, a las 09:30hs, en la sala de conciliaciones en la DIL.

A la reunión asistieron por parte del Municipio el Secretario de Gobierno, Dr. Rolando Contreras y el Secretario de Legal y Técnico, Dr. Martín Peralta y por el gremio de ATE, el Secretario General, Ricardo Arévalo, el apoderado legal, Dr. Iván Sarquís y los delegados de Valle Viejo.

La postura de la Municipalidad de Valle Viejo es que el gremio no había manifestado sus expresas razones por la cual inició medidas de fuerza, por eso solicitó la conciliación, además (en relación al sindicato) de incurrir en un accionar ilícito porque no puede coaccionar violando la Carta Orgánica Municipal.

Contreras agregó que no hay ninguna medida adoptada por parte de la comuna para justificar el accionar del gremio, pues todas aquellas irregularidades están en manos de la justicia y que el 31 de diciembre se concreta un hecho jurídico, que nada tiene que ver la Intendenta Susana Zenteno. También argumentó que en el presupuesto aprobado para el Ejercicio 2019 se fijó para 1020 empleados de la Municipalidad y cerrando el 2019 se incrementó a 1350, lo que hace que el gasto actual consuma casi la totalidad de los recursos de Coparticipación en un 96,82 % representando además el 96,48% de los recursos totales del Presupuesto 2020 (presentado por el Ejecutivo Saliente) en violación a lo dispuesto en el art. 112 de la Carta Orgánica Municipal que establece un total del 55% para el gasto de personal.

En tanto, desde ATE, el letrado Ivan Sarquís, dice que “la Municipalidad viola sistemáticamente la conciliación obligatoria dictada por este organismo de aplicación, pues tomaron medidas que no correspondían, tales como la modificación de las condiciones de trabajo, traslados, etc., y necesitamos se resguarden los derechos de los trabajadores y que por intermedio de la Municipalidad se busque a los responsables del problema planteado, ya que no se encuentran en esta audiencia presentes, pero son quienes han generado este conflicto artificial, dejando una incertidumbre de la situación contractual de los trabajadores”. Además Sarquis remarcó que “constituye una violación a la Conciliación Obligatoria pues no se puede modificar las condiciones de trabajo mientras dure el proceso conciliatorio.

Por su parte, el Secretario General de Ate, Ricardo Arévalo dijo que “es una decisión política y que el municipio no puede ir en contrasentido de despedir q trabajadores, cuando el gobierno nacional esta reincorporando a los trabajadores despedidos en la gestión anterior”.

Contreras, para finalizar expresó que se garantizará el derecho de defensa de los trabajadores y se va a notificar los traslados a fin de que aleguen todo cuanto a derecho crean que corresponde.

Al finalizar la reunión, que duró casi dos horas y media, el Director de la DIL, Diego Romero, esgrimió que desde la institución se espera que las partes, en los días previos a la próxima reunión, tengan un mayor entendimiento reconociendo el enorme compromiso social que los asiste.