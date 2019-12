Crimen de Rasguido: la madre de Agustín aseguró que le cerraron las puertas de la comisaría

El cuerpo del joven Agustín Rasguido, de 18 años, fue encontrado el pasado viernes 27 de diciembre, en un descampado ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Bañado de Ovanta, departamento de Santa Rosa. Por el hecho, demoraron a una adolescente de 15 años, ex novia del joven, quien fue encontrada caminando sola en la ruta 157. Luego, se dio orden de captura para quien sería su pareja actual, un joven identificado como Elías Nievas, de 21 años, como el principal sospechoso de ultimar a Agustín de dos balazos.

La madre de la víctima, Verónica Rasguido, aseguró en diálogo con Radio Valle Viejo que la noche en que desapareció su hijo (miércoles 25 de diciembre), la Comisaría de Bañado de Ovanta cerró sus puertas con llave. Los oficiales a cargo le recibieron la denuncia indicándole “vaya que su hijo está con alguien, ya va a aparecer". Tras esto y ante la inacción, la madre acompañada de otros familiares regresaron en tres oportunidades pero en todas esas ocasiones, la comisaria estuvo cerrada.

Ante esta situación, la mujer advirtió que comenzó a investigar sobre el paradero de Agustín, junto a amigos y familiares, preguntando de un lado a otro sobre el paradero del novio de la jovencita que fuera su pareja. Fue por eso que intentaron dialogar con el padre de ella pero al ser esta persona "algo complicada" indicó Verónica que pidió ser acompañada por personal policial. En este punto, comentó a la emisora “al ver que no cerraba la historia, a las 4 de la mañana decidimos ir a ver al padre pero que nos acompañe el oficial o quien esté a cargo nos acompañe porque a este hombre le teníamos miedo. Queríamos ser acompañados porque no podía exponerlos a los chicos que me acompañaban, ante un hombre que es violento”.

“Golpeamos y golpeamos, y nunca más nos atendieron, las puertas estaban cerradas con llave. Después los chicos insistieron en volver a donde Agustín fue citado y ellos encontraron a mi hijo. La Policía no lo encontró”, señaló entre lágrimas.

“Era el pilar de mi vida”

La madre de Agustín contó que el joven era su pilar para todo. “Era el hombre de la casa, era mi pilar. No se conformaba con tan poco, trabajó, adquirió sus cosas y para la casa. El tenía pensado continuar sus estudios al año siguiente”, resaltó la mujer. Muy agustiada reclamó nuevamente justicia y respuestas, sentenciando "mi hijo no merecía morir y menos de esta manera".