Malestar de municipales de Valle Viejo por el cambio de funciones

Un grupo de empleados municipales de Valle Viejo expresaron su malestar por los cambios que supuestamente viene implementando la nueva gestión a cargo de Susana Zentento.

“Estamos preocupados porque los nuevos funcionarios que prometieron que iban hacer las cosas distintas están haciendo lo mismo que hizo la gestión saliente hace 4 años. Nosotros los empleados siempre somos los castigados y perseguidos”, se quejó uno de los agentes comunales en diálogo con LA UNION.

En este contexto, el empleado municipal pidió no revelar su identidad porque temor a ser perseguido. “Quiero que tengan en reserva mi nombre porque ya me pasó que hasta me hicieron sumario en la época del Gallo (Gustavo) Jalile y con esta gestión aparentemente vamos a lo mismo. Quienes se quejan, directamente lo cambian de funciones. Están sacando gente que tiene carrera administrativa y logró experiencia en una determinada área, pero por orden de la Intendenta van a trabajar ahora en la calle”, reclamó el hombre. Y agregó que si continúan las “persecuciones” saldrán a protestar frente al edificio comunal.