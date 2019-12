Romero no se achica: “Ahora quiero ir por el título Mundial”

La catamarqueña que está haciendo historia dentro del boxeo es Nazarena “Capricho” Romero, que viene de obtener de una gran manera el título Argentino y Sudamericano de la categoría Supergallo.

La deportista, en diálogo con el medio Ringcatamarca.com, señaló: “Sabia que era una rival muy difícil por la experiencia que tiene, que está muy bien preparada físicamente, nunca la había visto pelear pero yo tenía mucha confianza en mí”.

Siguió: “La verdad que estoy muy emocionada al conquistar estas coronas, en tan poco tiempo de carrera no lo esperaba, pero venia trabajando con mi técnico Manuel para lograr esto”.

“Espero ser reconocida en mi provincia, aunque vivo en otro lugar me siento catamarqueña y eso nadie me lo puede negar. Ojalá que el gobierno de Catamarca me de una mano con una ayuda económica para continuar logrando cosas en lo deportivo y se nombre a Catamarca a nivel mundial”.

Cerró con una dedicación: “Dedico este triunfo a toda la gente de Recreo, Catamarca, Córdoba, a mi familia, equipo, sponsors. Desde que tengo a Dios en mi vida y en mi corazón, todo es diferente. Tengo un plus, sé que él pelea a mi lado y creo que esta noche lo demostré”.