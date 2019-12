Gonzalo Heredia derribó un mito de Luciano Castro

Luciano Castro es uno de los galanes más importantes de la televisión y el teatro de la Argentina, pero Gonzalo Heredia, su amigo y compañero de elenco de Desnudos (Teatro Neptuno, Mar del Plata), se encargó de derribar un mito sobre su cuerpo.

La dupla de actores brindó un móvil para Intrusos (América), y así como el popular refrán indica que “la curiosidad mató al gato”, la pregunta que Jorge Rial le hizo al protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece) sobre la figura del artista que sufrió un hackeo de fotos íntimas meses atrás le dio un duro golpe a su fama de adonis.

“¿Por qué le dicen 'gordo' a Castro?”, consultó el conductor sin poder creer que el ex Jugate conmigo lleve ese mote si tiene una zona abdominal privilegiada y digna de los mejores modelos, pero Gonzalo no se anduvo con vueltas al momento de la respuesta.

“Quiero derribar un mito”, comenzó a explicar Heredia, que fue interrumpido por una broma de Rial haciendo alusión a que iba a hablar del miembro de su compañero.

“No, no. Hablo de la cintura para arriba. Lo demás no me importa. Cuando hacíamos Valientes, él estaba adentro de una campera que usó todo el año y no era el cuerpo que luce ahora. Y claramente, haciendo una tira, grabando doce horas y comiendo ya tostados todos los días, no podés mantener esa figura, entonces 'el gordo', de mi parte, viene de esa época”, detalló el marido de Brenda Gandini.

“Si no me cuido como me cuido, tengo tendencia a ponerme pancuca en diez días”, dijo por su parte el esposo de Sabrina Rojas, que contó una terrible anécdota sobre lo que le sucedió en una escena hot con una colega. “Cuando me saqué la campera, una actriz que no voy a revelar su nombre me dijo: '¡Pero sos una pelota!' Y era verdad”, lanzó entre risas el actor de 44 años.

Fuente: Exitoina