Calu Rivero le cambió el nombre a la Navidad

Por medio de las redes sociales Calu Rivero sorprendió a sus fanáticos con un cambio de imagen que, según explicó, acompaña una metamorfosis interior. Tras separarse del músico Joaquín Vitola, la artista optó por cortarse el cabello y pidió que comenzaran a llamarla “Dignity”.

Luego de renovar su figura se mostró más libre en su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 1 millón de seguidores, y además aprovechó para cambiar el nombre de la Navidad. Es que a través de una publicación en la que compartió imágenes de la celebración, la actriz escribió: “Lavidad en familia, llenos de flow FELIZ LAVIDAD PARA TODOS dreamy Christmas @marourivero te pensé mucho“.

Posteriormente una seguidora le preguntó por qué motivo había decidido llamar así el festejo y Calu Rivero contestó: “@melinacorenelll me gusta jugar con las, con las palabras jugar. Celebramos navidad pero tb la vida, lavidad”.

El curioso baile de Calu Rivero

Antes de volver a la Argentina, la actriz estuvo en un campamento vegano en Estados Unidos, donde las personas no comen ni tienen nada de origen animal. Allí dio una charla sobre sobre su elección y experiencia personal.

“A mi me hizo muy bien. Es mi manera de cuidar y conservar el medio ambiente. No quiero convertir a nadie, pero sí me gustaría colaborar para que todos construyamos un mundo más respetuoso de la naturaleza, más sano, y menos depredador”, decía la venta de su charla. Asimismo, hizo un encuentro experimental: “Somos frecuencia”, que se trataban de ejercicios de contacto humano para despertar aún más la empatía.