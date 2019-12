Femicidio seguido de suicidio: el arma utilizada en el crimen era de la víctima

Con el correr de las horas desde el macabro hallazgo de los cuerpos sin vida de los dos oficiales de la Policía de la provincia, se conocieron nuevos detalles de lo que habría ocurrido antes, durante y después del femicidio seguido de suicidio. Si bien en un principio se presume que la data de la muerte sería de doce horas antes del hallazgo de los cuerpos, cabe recordar que fueron encontrados por el jefe de la joven policía pasadas las seis de la mañana en el departamento en el que ambos convivían. A esto se debe sumar que habría testigos que dan cuenta de haber visto anoche al policía Tula y nada hizo suponer el triste final de ambos. La Justicia ya ordenó la realización de la operación de autopsia a ambos cuerpos para conocer con exactitud cuándo y cómo murieron los oficiales. La pericia forense indicará también si la joven intento defenderse o fue sorprendida por su agresor.

Violencia

Según pudo conocer Multimedios Unión hasta el momento los investigadores lograron reconstruir las últimas horas con vida de Aybar y de Tula, quienes eran pareja desde hace varios años.

Los jóvenes policías convivían en un departamento de la zona alta de la ciudad. Aparentemente durante la jornada de ayer jueves, Aybar habría sido agredida físicamente por Tula –situación de violencia que era conocida por otras amigas de la fuerza de la joven quien si bien en varias oportunidades denunciaba los hechos, terminaba luego por levantar las mismas. Esta última agresión habría ocurrido después de las 17.00 horas, horario presumible por los investigadores basándose en la última conexión que tuvo el teléfono celular de la víctima en la aplicación whastapp.

Aparentemente, tras agredirla físicamente el oficial de policía tomo el arma reglamentaria de su pareja, ya que él no llevaba la suya a su domicilio sino que la dejaba en su lugar de trabajo, y la ultimó de un disparo en la cabeza cuando ambos se encontraban en la habitación.

Tras el impacto de bala la joven cayó al suelo quedando su cuerpo inerte a un costado de la cama. Luego y, en base a los indicios encontrados en la escena del crimen, Tula utilizando la misma pistola 9 milímetros se descerrajó un disparo abajo de la boca el que le habría salido por la nuca, según los primeros informes de Sanidad de la Policia.

Esa fue la dramática escena con la que se encontró el comisario de apellido Quiroga, jefe de la oficial sub inspector, quien como la joven no se había presentado a trabajar en la escuela de Sub oficiales y durante la tarde del jueves le comentaron sus sub alternos la habrían estado llamando pero ella no respondió al celular, resolvió ir a buscarla.

Al llegar al departamento y luego de llamar en reiteradas oportunidades a la puerta y no ser atendido el policía advirtió que en una de las habitaciones había una luz encendida. Ante la sospecha de que algo podría haber ocurrido, forzó la persiana de una de las ventanas observando luego a través de esta el cuerpo tendido en el suelo de Tula, por lo que de inmediato llamo a sus pares.

Al ingresar al departamento y dirigirse a la habitación el cuadro fue escalofriante.

Por estos momentos trabajan en la escena el personal de la División Homicidios, criminalística y personal del laboratorio satelital quienes, en razón de que el autor y la victima eran policías, serán quienes llevaran a cabo las pericias correspondientes.

Tras conocerse la noticia del lamentable suceso, varias fueron las voces desde el interior de la fuerza de seguridad que indicaron que el oficial inspector Tula, quien sería padre de un niño de corta edad, habría sido ya en otras oportunidades denunciado por violencia por su pareja Aybar aunque ella luego las “levantaba”.