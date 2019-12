Peralta: “Me sorprendí con esta chance y el nivel de San Lorenzo”

San Lorenzo de Alem se sigue preparando para el inicio del Torneo Regional Federal Amateur y armando su plantel. Uno de los que espera tener la chance de estar en el plantel es el tinogasteño Heber Peralta, que está a prueba bajo el análisis del entrenador Ricardo González desde el lunes pasado.

El colega Efrain Gallegos mantuvo un diálogo con el delantero que en la última temporada convirtió 27 goles. Además, dejó en claro que todo se dio en el marco de la cena premiación de Botineros, donde el jugador tuvo varios ofrecimientos. El delantero declaró: “Estoy sorprendido y contento. Esa noche no dormí por decidir con cuál ofrecimiento me iba a quedar y me incliné por uno. Ya estoy con las prácticas y estoy bien”.

Siguió: “Tuve ofrecimiento de San Martín de El Bañado y San Lorenzo de Alem. Yo opté por San Lorenzo porque un dirigente me habló después de la cena personalmente. La verdad que en la primera práctica me sorprendí porque están en otro nivel”.

En qué consistió su primer día de trabajo: “Fue solo fútbol porque me querían ver mi trato con la pelota. Hicimos un reducido y después en toda la cancha porque querían ver como me movía”.