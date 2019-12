Tinogasta no jugará el Regional y apunta todo al Provincial

Hace unos días, la Liga Tinogasteña recibió la notificación de la no homologación de su torneo y así se despidió de la chance de tener un equipo en el Regional Federal Amateur. Ahora, la intención es que los equipos jueguen el Provincial.

El presidente de la Liga, Libio López, habló con el colega Efrain Gallegos y declaró: “Nosotros tuvimos una reunión en la cual los clubes sabían de qué se trataba, pero había que anunciarlo. El torneo de Tinogasta no fue homologado por la Comisión de Homologación del Consejo Federal. La única objeción que ellos hacen es que la constancia de Personaría Júridica no están vigentes para los clubes. Todos saben que el decreto que da Personaría es uno solo y no pierde vigencia para nosotros, pero para esta comisión sí”.

Siguió: “El torneo se realizó, por lo que no podemos no darle validez. El tema es saber quiénes son los representantes porque al no tener representante en el Federal ese equipo tiene derecho de jugar el Provincial. En la reunión de presidentes de Ligas, que se hará este viernes en la ciudad, vamos a estar presentes y vamos a presentar una modificación en cuanto al torneo. Hay nueve ligas en toda la provincia, queda una zona con tres ligas. Vamos a pedir que vaya un equipo más”.

La forma de competición: “Vamos a buscar el consenso de las demás Ligas. Como nos eliminamos entre Tinogasta y Fiambalá, no creo que haya problema porque no queremos que se cambie mucho y que sigan clasificando solo dos”.